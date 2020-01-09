Правоохранители задержали мужчину, который разбил стекло патрульного авто в Киевской области и прятался в кустах. Об этом 9 января сообщает областная полиция на своем сайте

В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера © Instagram alexandramitroshina

«По указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу, увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку», — говорится в сообщении.

Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали. Им оказался 58-летний местный житель. Он рассказал, что звонил в ГСЧС, потому что ему мешали соседи.