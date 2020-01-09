Случай произошел 8 января в городе Белая Церковь. Полиция приехала на вызов ГСЧС, которая сообщила, что неизвестный мужчина делает ложные вызовы, мешая работать.
«По указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу, увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку», — говорится в сообщении.
Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали. Им оказался 58-летний местный житель. Он рассказал, что звонил в ГСЧС, потому что ему мешали соседи.