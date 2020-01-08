В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани.
«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма», — сказал Трамп.
При этом США готовы заключить мир со всеми, кто его желает, продолжил он.
«Иранскому народу и лидерам Ирана: мы хотим, чтобы у вас было замечательное будущее, которого вы заслуживаете, с процветанием дома и гармонией со странами мира. США готовы заключить мир со всеми, кто его ищет», — сказал Трамп в телеобращении.