Аналитики французского издания Factamedia считают, что значительное влияние на преодоление кризиса на Украине способны оказать десять политиков: прежде всего, президент России Владимир Путин. Соответствующий рейтинг был обнародован на сайте издания в начале января

Дед Мороз – 2020. Кто из политиков подарит Украине новогоднее чудо © Студия Квартал 95 списке аналитики поставили Путина. Они считают, что Москва находится в ключевой позиции, поскольку ей «нет необходимости выдвигать новые идеи на переговорах, но достаточно лишь напоминать Киеву о существовании Минских соглашений и последовательности предусмотренных этапов».

«Сейчас мяч на стороне Украины, поскольку для продвижения мирного процесса киевские власти должны изменить законодательство, предусмотрев гарантии безопасности, а также специальный статус для республик Донбасса», — говорится в статье.

По оценке ее авторов, сейчас процесс остановился именно из-за неготовности Киева сделать это.

Издание также отметило, что сегодня Россия заняла более жесткую позицию в отношении защиты русскоязычного населения Украины. По мнению аналитиков, Москва может быть готова «более радикально вмешиваться во внутренние дела Украины» в случае дальнейшего притеснения русского языка и русскоязычного населения со стороны властей и национал-радикальных сил.

На второе место в этом рейтинге авторы поставили новоизбранного лидера Украины Владимира Зеленского, который, как утверждают аналитики, «выдвинул в качестве своей главной задачи прекращение конфликта в Донбассе, но пока его достижения в этой сфере остаются весьма скромными».

Так, приветствуя обмен пленными, сайт указывает, что в политическом плане «никакого особого прогресса не отмечено». По мнению издания, это объясняется тем, что Зеленский не согласен с текстом Минских соглашений, что, в свою очередь, ведет ситуацию по урегулированию в тупик.

«Время работает не на Зеленского. Каждый день рейтинг его популярности снижается в связи со сложной экономической ситуацией в стране и очевидными ошибками новой власти в финансовой и социальной сферах», — отметили аналитики.

Три главные Крысы украинской политики © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Эмманюэля Макрона, которому, по мнению авторов рейтинга, досталась роль миротворца в Донбассе. Они также отметили, что благосостояние Франции зависит от урегулирования конфликта на Украине, поскольку антироссийские санкции вредят экономике ЕС.

В связи с этим оказать влияние на ситуацию, по мнению издания, может и канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая, хоть и была «долгое время главной поборницей мира», дала понять, что не будет добиваться переизбрания на новый срок, в связи с чем Макрон остается «главным европейским переговорщиком в украинском конфликте».

«Украина больше не главная проблема для Европы — такова позиция Макрона. Европа переживает сложный период, Брюссель теряет свое влияние, и в Елисейском дворце хотят построить новую архитектуру доверия между Европой и Российской Федерацией», — отметило издание.

Оно также внесло в список президента США Дональда Трампа, отметив, что он не хочет вступать в конфликт с Россией. По мнению аналитиков, американский лидер заинтересован в финансовых выгодах для своей страны в геополитике, а «Украина ничего не может дать Вашингтону в этой области».

Трое в лодке, не считая Джулиани: кто из американских политиков определяет судьбу Украины © AP, Charles Krupa | AP, Charles Krupa | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук. Французские аналитики напомнили, что он посвятил последние шесть лет примирению Киева и Москвы, в частности, выработал мирный план, который привлек внимание в Европейском парламенте и во французском Сенате. Согласно плану, республики Донбасса могут вернуться в состав Украины, если им предоставят автономию.

Кроме того, Медведчук предложил еще один формат для решения проблемы, создав межпарламентскую группу в поддержку мирного диалога. Задействовав депутатов четырех стран, эта группа создала еще один канал переговоров по мирному процессу.

Также вошли в рейтинг главы Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау.

Как замечает издание, большинство опрошенных им международных обозревателей и политических экспертов сегодня все больше верят в шансы положить конец конфликту на Украине. Аналитики связали это с «новыми политическими реалиями и новыми людьми, которые занялись данной проблемой».