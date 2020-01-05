Ранее Зеленко ответила на критику Польши и Израиля по поводу чествования на Украине Бандеры и ряда лиц, которые сотрудничали с нацистами, заявив, что «возрождение и сохранение национальной памяти — одно из приоритетных направлений государственной политики» страны.
«Сложно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата… Если бы они были правдивыми, то означали бы, что украинская дипломатия относит к национальным героям идеологов украинского национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — отметили в польском посольстве.
При этом там выразили надежду на то, что раз слова Зеленко не были опубликованы на сайте МИД Украины, то это не обязательно является официальной позицией Киева.
В среду, 1 января, сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.
На Украине же день рождения Бандеры — одного из идеологов украинского национализма — включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.
* Организация запрещена в РФ