Посольство Польши в Киеве отреагировало на комментарий пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая выступила в защиту чествования в стране лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры. Об этом говорится в комментарии дипмиссии «Польскому радио» 4 января

«Возрождение национальной памяти»: МИД Украины оправдался за чествование Бандеры © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Сложно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата… Если бы они были правдивыми, то означали бы, что украинская дипломатия относит к национальным героям идеологов украинского национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — отметили в польском посольстве.

При этом там выразили надежду на то, что раз слова Зеленко не были опубликованы на сайте МИД Украины, то это не обязательно является официальной позицией Киева.

В среду, 1 января, сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.

На Украине же день рождения Бандеры — одного из идеологов украинского национализма — включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.

* Организация запрещена в РФ