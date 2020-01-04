Согласно требованиям, прописанным в договоре об Ассоциации с ЕС, Украина продолжит производить и экспортировать «коньяк Украины» и «шампанское Украины» только до 2026 года. Об этом 4 января на своей странице в Facebook сообщил «Укрвинпром»

Как рассказали в «Укрвинпроме», виноградно-винодельческая отрасль страны в настоящий момент работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов.

«Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий" шампанское" и" коньяк" — это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация», — указали представители «Укрвинпрома» на своей странице в Facebook.

При этом в корпорации напомнили, что при принятии политического решения не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков. Выпьем с горя; где же кружка? Пьяное наследие Александра Пушкина © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

А затраты производителей, даже в так называемый переходный период, весьма существенны и приводят к финансовыми потерями украинской винодельческой отрасли.

Ранее, в конце 2019 года Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины сообщила, что прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли.