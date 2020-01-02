В частности, продолжил эксперт, Зеленский заступил на свой пост с обязательствами перед внешними и внутренними политическими силами, а также с огромными долгами перед внешними кредиторами.
«Это в значительной мере определило то, что Зеленский оставил людей второго-третьего эшелона из команды Порошенко-Яценюка, возвеличив их. Это и есть элемент внешнего управления», — пояснил Бортник.
Возможно, рассуждает политолог, Зеленский готов играть именно такую роль, возможно — попытается еще побороться за свой суверенитет, но пока что в вопросе экономики и Донбасса он зависим и от внутренних игроков, и от внешних кредиторов.
По его мнению, возможен также неформальный распад парламентской фракции «Слуга народа» и повторение ситуации с БПП и «Народным фронтом», когда несмотря на наличие коалиции Петру Порошенко все равно не хватало голосов.