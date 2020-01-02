Если выражаться фигурально, то президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в стране не как рыцарь на белом коне, а как «тушка» со связанными руками и ногами. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

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«Это в значительной мере определило то, что Зеленский оставил людей второго-третьего эшелона из команды Порошенко-Яценюка, возвеличив их. Это и есть элемент внешнего управления», — пояснил Бортник.

Возможно, рассуждает политолог, Зеленский готов играть именно такую роль, возможно — попытается еще побороться за свой суверенитет, но пока что в вопросе экономики и Донбасса он зависим и от внутренних игроков, и от внешних кредиторов.

По его мнению, возможен также неформальный распад парламентской фракции «Слуга народа» и повторение ситуации с БПП и «Народным фронтом», когда несмотря на наличие коалиции Петру Порошенко все равно не хватало голосов.