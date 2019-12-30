Соединенные Штаты планируют построить опасное хранилище для ядерных отходов в Киевской области Украины. Об этом сообщает 29 декабря Telegram-канал «Шаурма Зеленского» со ссылкой на неназванного сотрудника в зоне отчуждения бывшей Чернобыльской АЭС

Согласно данной информации, хранилище будет построено на территории города Славутич.

Оно будет создано на основе завезенного из США оборудования и предназначаться для американского отработанного ядерного топлива. В центре Припяти впервые после аварии на ЧАЭС нарядили елку © Фото: ZIK

«Фактически американцы хотят создать в Украине мусорник ядерных отходов», — утверждает ресурс.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает закупать ядерное топливо в России, в частности для 8 реакторов украинских АЭС из 15. При этом еще в 2014 году было заключено соглашение с американско-японской компаний Westinghouse, которая производит свое топливо в Швеции. На сегодняшний день оно используется только на двух украинских станциях — Запорожской и Южно-Украинской АЭС.