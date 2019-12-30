Согласно данной информации, хранилище будет построено на территории города Славутич.
Оно будет создано на основе завезенного из США оборудования и предназначаться для американского отработанного ядерного топлива.
«Фактически американцы хотят создать в Украине мусорник ядерных отходов», — утверждает ресурс.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает закупать ядерное топливо в России, в частности для 8 реакторов украинских АЭС из 15. При этом еще в 2014 году было заключено соглашение с американско-японской компаний Westinghouse, которая производит свое топливо в Швеции. На сегодняшний день оно используется только на двух украинских станциях — Запорожской и Южно-Украинской АЭС.