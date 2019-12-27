«Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлениям Государственной судебной администрации», — написал Гончарук.
Правительство также сократило срок слушания дела с 1,5 лет до 1,5 месяца. Количество присяжных увеличили с трех до семи. Количество судей, которые рассматривают дело, уменьшили с двух до одного. Сообщается, что вердикт присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке.