Правительство Украины одобрило законопроекты, которые регулируют работу присяжных и позволит увеличить их количество в судах с трех до семи. Об этом 27 декабря в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук

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