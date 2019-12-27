«Вместо новоназначенной и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой в Верховную Раду от "Слуги народа" зайдет №137 в партии Александр Санченко», — говорится в сообщении.
На странице Facebook Санченко сообщается, что он является одним из организаторов Atlas Weekend. Кроме того, он значится директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности партии «Слуга народа», а также экспертом в добровольном объединении неправительственных организаций «Реанимационный пакет реформ».
Также Санченко является организатором конкурса «Студмисс Украины».