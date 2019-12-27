Депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» по списку станет организатор ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко, который придет на место назначенной на должность и.о. главы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Об этом 27 декабря сообщают vesti.ua

Главным следователем Украины станет юрист-косметолог © Facebook, Ирина Венедиктова сообщении. На странице Facebook Санченко сообщается, что он является одним из организаторов Atlas Weekend. Кроме того, он значится директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности партии «Слуга народа», а также экспертом в добровольном объединении неправительственных организаций «Реанимационный пакет реформ». Также Санченко является организатором конкурса «Студмисс Украины».