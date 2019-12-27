Депутат Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович считает, что только межпарламентский диалог «Германия-Франция-Россия-Украина» поможет установить мир в Донбассе. Об этом 27 декабря сообщается на сайте партии

«Я думаю, глава политсовета нашей партии Виктор Медведчук «пробил» до конца одну из самых серьезных идей для установления мира в нашей стране — если не хотят договариваться о мире на одном уровне, то нужно пытаться его установить на другом. Именно межпарламентский диалог в формате «Германия-Франция-Россия-Украина» должен сдвинуть процесс с мертвой точки и помочь главам государств этих стран установить мир», — заявил он.