После нападений на работников СМИ около Апелляционного суда в Киеве в офисе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) состоялась дискуссия на тему журналисткой несолидарности. Об этом 27 декабря сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook

Нацполиция начала производство из-за нападений на журналистов на суде по делу Шеремета © Facebook, Національна поліція України Юлия Корзун и журналист телеканала ZIK Алла Жизневская.

Также осудил разделение журналистов на «правильных» и «неправильных» эксперт Академии украинской прессы Андрей Юричко, а о росте нападений на женщин-журналисток говорила первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Однако, как отмечает Томиленко, те, кто поддерживал нападения радикалов и высказывал оскорбления в адрес журналистов в соцсетях, так и не решились прийти на дискуссию и повторить свои слова вживую.

«"Идиоты", "пропагандистское дерьмо", "туповатые", "воришки", "разговор с врагами один — на уничтожение", "выгонять их с позором", "животные", "антиукраинская чесотка", "замазганое чмо", "медиабл*", "шавки"…. Те украинские журналисты, которые так легко в Фейсбуке вешают ярлыки, оскорбляют и угрожают другим медийщикам на приглашение прийти на дискуссию и повторить это откровенно в глаза… так из Фейсбука и не вышли», — отметил Томиленко.

В начале недели возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов.