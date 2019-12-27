В следующем году в украинской армии собираются подготовить на две тысячи сержантов больше, чем в 2019-м. Об этом 26 декабря сообщило агентство «АрмияInform»

Сержантский состав в ВСУ предполагают увеличить на 7,73 тыс. человек, 457 из них станут инструкторами. В уходящем году сержантские курсы прошли 5,8 тыс. военнослужащих.

Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО © пресс-служба президента Украины

«Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армий НАТО. Программы курсов обеспечивают базовый, средний, повышенный и высокий уровни», — рассказал подполковник Владислав Пономарев.

Кроме того, сержанты ВСУ стажируются в школах НАТО в ФРГ, Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши и в академиях Вооруженных сил США.

По данным социологической группы «Рейтинг», в этом году число украинцев — сторонников членства страны в НАТО впервые за многие годы превысило 50%. Большая часть из них живет в западных регионах страны.