Президент Украины Владимир Зеленский не только не будет избираться на второй срок, но и может сложить свои полномочия гораздо раньше. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу TOPINFORM

Ищенко объяснил, зачем на самом деле Зеленский заступился за Зозулю © РИА Новости, Нина Зотина

При Зеленском, отметил политолог, от украинского руководства по-прежнему звучит националистическая риторика, в тюрьмах по-прежнему остаются политические заключенные, а представители предыдущей власти по-прежнему на свободе.

Специалист добавил, что успех Киева в переговорах с Москвой по газу был обусловлен не только благодаря заслугам самого Зеленского, но благодаря давлению со стороны европейцев, преследовавших свои личные интересы.

Тем не менее, подчеркнул политолог, хочется надеяться, что Зеленский сумеет навести порядок в стране, так как альтернатива ему в лице главы МВД Арсена Авакова вряд ли станет лучше для Украины.