«Мне все чаще кажется, что он в конце концов сам скажет: я устал, я ухожу. Судя по его поведению, по его усталости от всего этого, кажется, что вряд ли он готов протянуть еще четыре года работы, которая настолько чужда его личности», — указал эксперт.
При Зеленском, отметил политолог, от украинского руководства по-прежнему звучит националистическая риторика, в тюрьмах по-прежнему остаются политические заключенные, а представители предыдущей власти по-прежнему на свободе.
Специалист добавил, что успех Киева в переговорах с Москвой по газу был обусловлен не только благодаря заслугам самого Зеленского, но благодаря давлению со стороны европейцев, преследовавших свои личные интересы.
Тем не менее, подчеркнул политолог, хочется надеяться, что Зеленский сумеет навести порядок в стране, так как альтернатива ему в лице главы МВД Арсена Авакова вряд ли станет лучше для Украины.