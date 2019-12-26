Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский считает, что его коллега по фракции Алексей Устенко правильно выразился относительно закона о двуязычности в украинских регионах. Об этом 26 декабря он написал в своем Telegram-канале

Дубинский предположил, кто тормозит уголовные дела Порошенко и радикалов © Facebook/Александр Дубинский

«Мой коллега Устенко абсолютно правильно сказал, что языковой закон и последующие вопли Фарион-Тягнибока и другой чепухи стали ключевым информационным поводом для РФ начать раскачку Донбасса. Более того, россСМИ как будто ждали этого закона, чтобы стартовать кампанию по отторжению Юго-Востока от Украины», — написал он.

Закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) вступил в силу в 2012 году.

Сразу же после смены власти на Украине в 2014 году, Рада проголосовала за отмену закона, но и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента, пока Рада не примет новый закон. В 2018 году закон утратил силу, так как был признан неконституционным.