Ранее Устенко заявил, что считает, что конфликт на востоке Украины начался после того, как отменили «закон Колесниченко-Кивалова», предусматривающий возможность официальной двуязычности в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10%.
«Мой коллега Устенко абсолютно правильно сказал, что языковой закон и последующие вопли Фарион-Тягнибока и другой чепухи стали ключевым информационным поводом для РФ начать раскачку Донбасса. Более того, россСМИ как будто ждали этого закона, чтобы стартовать кампанию по отторжению Юго-Востока от Украины», — написал он.
Закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) вступил в силу в 2012 году.
Сразу же после смены власти на Украине в 2014 году, Рада проголосовала за отмену закона, но и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента, пока Рада не примет новый закон. В 2018 году закон утратил силу, так как был признан неконституционным.