Волонтер украинской армии Елена Биленькая (позывной «Маруся Зверобой») пришла на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 26 декабря сообщает агентство УНИАН

Адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о «сакральной жертве Зверобой» © Facebook, Маруся Звіробій

«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд, суды у нас проводятся бездоказательно», — рассказала она.

Зверобой пришла на допрос в футболке с надписью «Я не верю» и с фото подозреваемых в причастности к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.