Отмечается, что волонтер опасается, что ее статус могут переквалифицировать и взять ее под арест.
«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд, суды у нас проводятся бездоказательно», — рассказала она.
Зверобой пришла на допрос в футболке с надписью «Я не верю» и с фото подозреваемых в причастности к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.