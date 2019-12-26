В Ивано-Франковске установили рекорд по самому массовому трембитанию - на территории Дворца Потоцких одновременно заиграли 146 карпатских трембит и рогов, передает «Укринформ» 25 декабря

Невероятный рекорд: украинец прокатился на мотоцикле по реке © Aldo Vargas / flickr.com

«Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен», — сообщила регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого рекорда выступил музыкант рок-группы «Коралли» Мишко Адамчак.

«Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по трембитанию пришла сама собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал: а почему не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах, и приурочить все к Рождественским праздникам», — рассказал Адамчак.

Он отметил, что к рекорду привлекали людей через интернет. Для этого «Коралли» даже организовали специальные курсы, на которых учили желающих держать инструмент и извлекать из него звуки.

Научился играть на трембите и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который тоже присоединился к трембитанию. В то же время для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинского района.

В 2016 году во время Международного гуцульского фестиваля в Рахове на Закарпатье более полусотни украинцев сыграли на трембитах и установили новый национальный рекорд.