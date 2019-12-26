Трембита, тримбита, редко тромбита — украинский народный духовой мундштуковый (дульцевый) музыкальный инструмент в виде деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой. Известно, что для установления рекорда трембиты были собраны со всей Украины: Карпат, Львова, Киева, Ровно и Днепра.
«Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен», — сообщила регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.
Инициатором этого рекорда выступил музыкант рок-группы «Коралли» Мишко Адамчак.
«Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по трембитанию пришла сама собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал: а почему не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах, и приурочить все к Рождественским праздникам», — рассказал Адамчак.
Он отметил, что к рекорду привлекали людей через интернет. Для этого «Коралли» даже организовали специальные курсы, на которых учили желающих держать инструмент и извлекать из него звуки.
Научился играть на трембите и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который тоже присоединился к трембитанию. В то же время для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинского района.
В 2016 году во время Международного гуцульского фестиваля в Рахове на Закарпатье более полусотни украинцев сыграли на трембитах и установили новый национальный рекорд.