«Можно отпугивать Сатану»: в Днепре установили ужасающие праздничные фигуры для детей

В главном парке Днепра накануне праздников установили праздничные фигуры мультипликационных персонажей из мишуры. Соответствующие фотографии опубликовали 24 декабря в Telegram-канале «Регіоналіті»
Симба из «Короля Льва», Микки-Маус, один из телепузиков и пингвин из «Мадагаскара» своим видом могут напугать даже взрослого.
«В Днепровском парке к новогодним праздникам установили фигуры мультипликационных персонажей, которыми, в принципе, можно отпугивать сатану», — говорится в подписи к публикации.
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