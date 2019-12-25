На Украине запретили российский канал с мультиками
На Украине запретили российский канал с мультиками
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
Симба из «Короля Льва», Микки-Маус, один из телепузиков и пингвин из «Мадагаскара» своим видом могут напугать даже взрослого.

«В Днепровском парке к новогодним праздникам установили фигуры мультипликационных персонажей, которыми, в принципе, можно отпугивать сатану», — говорится в подписи к публикации.

«Можно отпугивать Сатану»: в Днепре установили ужасающие праздничные фигуры для детей
«Можно отпугивать Сатану»: в Днепре установили ужасающие праздничные фигуры для детей
«Можно отпугивать Сатану»: в Днепре установили ужасающие праздничные фигуры для детей