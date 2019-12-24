Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета министров решения о конкретных суммах, на которые у населения уменьшатся «платежки» за коммунальные услуги. Он сообщил об этом на заседании Совета регионов 24 декабря, передает «Укринформ»

Облегченная коммуналка Зеленского. Где брать деньги на новые субсидии? © Украина.ру/Стрингер заявил президент.

Так, по его данным, некоторые жители Украины вынуждены тратить на оплату коммунальных счетов от 50% до 70% своей заработной платы.

В свою очередь премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что «платежки» за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен (800-1000 рублей).

«Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках", на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе», — сказал он.

Ранее премьер также заявлял, что подписание соглашения о транзите российского газа через территорию Украины позволит снизить стоимость коммунальных услуг в стране.

Тем временем на начало 2019 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составлял до 57 миллиардов гривен (152,8 миллиарда рублей).