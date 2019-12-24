«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет… И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка"… Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором», — заявил президент.
Так, по его данным, некоторые жители Украины вынуждены тратить на оплату коммунальных счетов от 50% до 70% своей заработной платы.
В свою очередь премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что «платежки» за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен (800-1000 рублей).
«Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках", на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе», — сказал он.
Ранее премьер также заявлял, что подписание соглашения о транзите российского газа через территорию Украины позволит снизить стоимость коммунальных услуг в стране.
Тем временем на начало 2019 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составлял до 57 миллиардов гривен (152,8 миллиарда рублей).