Парижский саммит «нормандской четверки», включая двустороннюю встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стал самым запомнившимся событием последних четырех недель. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс» 24 декабря

Зеленский возглавил топ поисковых запросов россиян в «Яндексе» в 2019 году © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк показало, что это событие оказалось на первом месте у 14% респондентов. Еще 8% участников опроса больше всего запомнилась кончина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а 6% — решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных спортивных соревнований.

В частности, среди наиболее запомнившихся событий оказались открытие железнодорожной части Крымского моста, забастовки во Франции и подготовка к президентской избирательной кампании в США.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Первая за три года встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина и Франция) состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогу стороны приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», а также достигнут ряд договоренностей.