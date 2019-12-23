Километровые автомобильные очереди образовались на украинско-польской границе из-за волокиты с документами. Об этом 23 декабря в комментарии телеканалу «112 Украина» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко

Украинских контрабандистов задержали с рекордным грузом янтаря на границе с Польшей © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста… В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400», — заявил он.

По состоянию на 23 декабря в пробке стоят не менее 1 500 авто.