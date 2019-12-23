По его словам, больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска «Ягодин», «Шегини» и «Краковец». Такая ситуация сложилась, в частности, из-за процедуры оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.
«Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста… В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400», — заявил он.
По состоянию на 23 декабря в пробке стоят не менее 1 500 авто.