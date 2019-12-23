По данным социологов, главным политиком на Украине Зеленского признают 47% респондентов.
«Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения», — говорится в сообщении.
Относительно сопредседателя партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, спикера Рады Дмитрия Разумкова и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко такой точки зрения придерживаются 8-10% опрошенных.
Политиками года главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, лидера «Голоса» Святослава Вакарчука и экс-премьера Владимира Гройсмана готовы назвать 5-7% респондентов.