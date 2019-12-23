Почти половина опрошенных в середине декабря этого года украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года на Украине. Результаты соцопроса обнародовала группа «Рейтинг» 23 декабря на своем сайте

По данным социологов, главным политиком на Украине Зеленского признают 47% респондентов. «Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения», — говорится в сообщении. «Зеленский сам выковал оружие». Затулин описал сценарий уничтожения Украины © РИА Новости, Нина Зотина Юрия Бойко, спикера Рады Дмитрия Разумкова и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко такой точки зрения придерживаются 8-10% опрошенных. Политиками года главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, лидера «Голоса» Святослава Вакарчука и экс-премьера Владимира Гройсмана готовы назвать 5-7% респондентов.