Несмотря на то, что компания Allseas вывела свои суда из Балтийского моря, строительство газопровода «Северный поток – 2» все равно будет завершено. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал 23 декабря публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

В ночь на 21 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Получилась в данном случае еще одна оттяжка, такая же, которая была в случае с Данией. По той причине, что реальной альтернативы «Северному потоку – 2» на данный момент не существует. Если, конечно, не брать за альтернативу желание Соединенных Штатов, чтобы у них покупали [сжиженный природный газ] СПГ, который в три раза дороже того газа, который готовы покупать европейцы», — рассказал публицист.

Дания открыла заглушку. Украину ждет выволочка от Европы © REUTERS, Stine Jacobsen | REUTERS, Stine Jacobsen | Перейти в фотобанк

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.