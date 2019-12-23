В ночь на понедельник вспыхнул корпус №8 Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве, из здания эвакуировали около 300 студентов. Об этом 23 декабря сообщает «Информатор»
Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа.
Спасатели эвакуировали студентов и ликвидировали возгорание.
На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.
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