Полиция считает, что пожар в Одесском колледже случился не из-за поджога
Полиция считает, что пожар в Одесском колледже случился не из-за поджога
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа.

Спасатели эвакуировали студентов и ликвидировали возгорание.

На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.