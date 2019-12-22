Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, госкомпании могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба в зависимости от объемов.
«Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией "Газпром" о поставках газа с 1 января 2020 года», — сообщил источник агентства.
При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.