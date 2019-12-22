Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракт о поставках газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил источник «ЛигаБизнесИнформ» на нефтегазовом рынке, сообщается в воскресенье, 22 декабря

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