На Украине больше не будут раздавать квартиры военнослужащим – вместо этого для них будет введена депозитно-монетарная программа. Об этом на днях сообщил заместитель министра обороны Алексей Марцинюк, передает «УНИАН»

Отмечается, что сейчас в квартирной очереди находятся 47 тысяч военных.

«Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму», — заявил Марцинюк.

«Люди гибнут за металл». За что воюют солдаты ВСУ © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны. Также рассматриваться будет концепция государственно-частного партнерства для завершения долгостроев.

Жилищная очередь, по словам Марцинюка, будет закрываться за счет жилищного фонда. Будет также формироваться фонд штатного жилья, в котором военные будут проживать во время службы.