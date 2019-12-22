Отмечается, что сейчас в квартирной очереди находятся 47 тысяч военных.
«Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму», — заявил Марцинюк.
По словам чиновника, в министерстве постепенно будут отказываться от квартир новым военным, и переходить на депозитно-монетарную программу.
Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны. Также рассматриваться будет концепция государственно-частного партнерства для завершения долгостроев.
Жилищная очередь, по словам Марцинюка, будет закрываться за счет жилищного фонда. Будет также формироваться фонд штатного жилья, в котором военные будут проживать во время службы.