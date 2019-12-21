Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала заявление МИД Украины о «принуждении к миру» призывом к военному нападению на Донбасс силами западных стран, передает РИА Новости 21 декабря

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Василий Боднар заявил о возможности проведения в Донбассе операции «по принуждению к миру» с привлечением международных сил. По его словам, это должна быть миссия, которая сможет привести стороны к прекращению огня и «контролировать ситуацию» на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения.

«Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о "принуждении к миру" в рамках введения миротворческой миссии — это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран. Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем — новые "котлы", скорее всего, станут для Украины последними», — заявила Никонорова.

Она подчеркнула, что если руководство Украины хочет решить конфликт мирным путем, это можно сделать только выполняя Минские соглашения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы.