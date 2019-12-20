Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандском формате. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба главы украинского государства

Гаспарян объяснил, почему «нормандский саммит» стал поражением Зеленского © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Лидеры Украины и Польши уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал Дуду о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Стороны также отметили положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

Как отмечал политолог Владимир Корнилов, украинская сторона всячески ищет способ отказаться от Минских соглашений, но при этом постоянно призывает Европу вводить санкции против России за якобы их невыполнение.