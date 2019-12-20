«Зеленский поблагодарил Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины», — говорится в сообщении.
Лидеры Украины и Польши уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал Дуду о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.
Стороны также отметили положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.
Как отмечал политолог Владимир Корнилов, украинская сторона всячески ищет способ отказаться от Минских соглашений, но при этом постоянно призывает Европу вводить санкции против России за якобы их невыполнение.