По словам Гончаренко, «прокуратура» отреагировала на его заявление и добавила новые сведения в материалы уголовного дела по статье ст. 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»).
«Мировые санкции в отношении России за аннексию Крыма — это не пустые слова. И нарушение этих санкций являются уголовным преступлением», — считает Гончаренко.
Он добавил, что это дело расследует также Канадская конная полиция и Канадская таможенная служба.
ІMAX — разработанная в Канаде широкоформатная система показа фильмов на «гигантских» экранах, правами на которую владеет одноименная корпорация.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с РФ.