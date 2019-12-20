Украинская так называемая прокуратура Крыма обратилась в СБУ с просьбой запретить деятельность канадского бренда киноиндустрии IMAX в российском Крыму. Об этом 20 декабря на своей странице в Facebook сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

По словам Гончаренко, «прокуратура» отреагировала на его заявление и добавила новые сведения в материалы уголовного дела по статье ст. 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»).

«Мировые санкции в отношении России за аннексию Крыма — это не пустые слова. И нарушение этих санкций являются уголовным преступлением», — считает Гончаренко.

Украина хочет добиться запрета IMAX в кинотеатрах Крыма © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

ІMAX — разработанная в Канаде широкоформатная система показа фильмов на «гигантских» экранах, правами на которую владеет одноименная корпорация.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с РФ.