Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

Переговоры по газу между делегациями РФ и Украины в Берлине продолжаются уже шесть часов — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк агентства из «Газпрома».

Накануне в Берлине Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в ЕС. Стороны подготовили протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который теперь должен быть согласован на высшем уровне. Переговоры продолжались почти восемь часов.

От России во встрече участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Также в переговорах участвовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее.

В январе 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом».