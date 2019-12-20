Вопрос о принадлежности «ПриватБанка» должен быть решен однозначно, но чем бы ни закончилась эта история, Украине она не предвещает ничего хорошего. Об этом рассказал обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бизяев рассказал, что начнется, если Коломойский выиграет все суды по «ПриватБанку» © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк Игорю Коломойскому вернут банк, то это приведет к сокрушительным последствиям для украинской экономики, поскольку Киев не получит кредит от МВФ, что приведет к краху всей социальной системы.

Но если олигарху все же не вернут банк, рассуждает эксперт, он начнет отчаянную борьбу с Владимиром Зеленским и его командой, притом что его влияние на украинскую власть и без того велико.

«У президента РФ Владимира Путина была масса рычагов, чтобы избавиться от российского олигарха Бориса Березовского, как от человека, претендовавшего на власть. Я не уверен, что у Зеленского так много рычагов», — указал Портников.

Теоретически, добавил публицист, Зеленский мог бы объединиться в союз с Ринатом Ахметовым, но тогда он ничем не будет отличаться от Петра Порошенко, притом что сам Ахметов в любой момент может занять нейтральную позицию.