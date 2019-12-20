По его мнению, если Игорю Коломойскому вернут банк, то это приведет к сокрушительным последствиям для украинской экономики, поскольку Киев не получит кредит от МВФ, что приведет к краху всей социальной системы.
Но если олигарху все же не вернут банк, рассуждает эксперт, он начнет отчаянную борьбу с Владимиром Зеленским и его командой, притом что его влияние на украинскую власть и без того велико.
«У президента РФ Владимира Путина была масса рычагов, чтобы избавиться от российского олигарха Бориса Березовского, как от человека, претендовавшего на власть. Я не уверен, что у Зеленского так много рычагов», — указал Портников.
Теоретически, добавил публицист, Зеленский мог бы объединиться в союз с Ринатом Ахметовым, но тогда он ничем не будет отличаться от Петра Порошенко, притом что сам Ахметов в любой момент может занять нейтральную позицию.