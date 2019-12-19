Кива вспомнил о том, как Зеленский дал обещание, что продажа земли сельскохозяйственного назначения иностранцам станет возможной лишь тогда, когда за это проголосуют украинцы во время референдума.
«Я стараюсь, как мужчина, к Зеленскому относиться как к мужчине… А мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово… Если мужчина плетет своим языком, то это не мужчина, а баба. И вам хочу сказать, что если был обещан народу Украины референдум, то будь любезен, выполни свои обещания», — заявил Кива.