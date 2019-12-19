Президент Украины Владимир Зеленский должен провести референдум, перед тем как голосовать за закон, который даст возможность купить украинскую землю сельхоззначения. Об этом 19 декабря в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива

Рэп, Кива и хардкор. Как проходило ночное заседание аграрного комитета Рады © Facebook/Ілля Кива

«Я стараюсь, как мужчина, к Зеленскому относиться как к мужчине… А мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово… Если мужчина плетет своим языком, то это не мужчина, а баба. И вам хочу сказать, что если был обещан народу Украины референдум, то будь любезен, выполни свои обещания», — заявил Кива.