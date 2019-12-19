Правоохранители объявили в розыск 23-летнего Арсена Будия, виновного в автоаварии, в которой погиб один человек и ещё семеро пострадали. Об этом 18 декабря сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области

В Киеве коммунальная авария на улице Руставели привела к транспортному коллапсу © Украина.ру выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

В результате удара женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Травмы получил и водитель иномарки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что мужчина находится в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение опасно для его жизни. Они также предоставили справку о том, что состояние больного не позволяет находиться в условиях ИВС или СИЗО. Поэтому полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Однако 15 декабря подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

Оперативники выяснили, что он пересек государственную границу в пункте пропуска «Грушев» в сторону Польши, а затем с матерью пересел в такси и уехал в неизвестном направлении.