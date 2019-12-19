«Своих не бросаем»: Филатов встал на защиту бродячих собак Днепра
«Своих не бросаем»: Филатов встал на защиту бродячих собак Днепра
© Facebook/Borys Filatov
«Первый новогодний корпоратив у меня дома после последней сегодняшний сессии горсовета. <…> Дорогие френды и подписчики, все мои 250 тысяч, давайте оставим политические баталии. Новый год уже скоро. Новый год и новые надежды. Все будет хорошо», — написал городской голова.