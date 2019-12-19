Мэр Днепра Борис Филатов, как и обещал, после последней в этом году сессии устроил у себя дома новогодний корпоратив, на который пригласил депутатов горсовета. Об этом он написал 18 декабря на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Кто-то ездит в отпуск кататься на лыжах, а кто-то в Гонконг — Мальцев