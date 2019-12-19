Мэр Днепра Борис Филатов, как и обещал, после последней в этом году сессии устроил у себя дома новогодний корпоратив, на который пригласил депутатов горсовета. Об этом он написал 18 декабря на своей странице в Facebook
«Первый новогодний корпоратив у меня дома после последней сегодняшний сессии горсовета. <…> Дорогие френды и подписчики, все мои 250 тысяч, давайте оставим политические баталии. Новый год уже скоро. Новый год и новые надежды. Все будет хорошо», — написал городской голова.
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