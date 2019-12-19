В Киеве в районе метро Черниговская собиравший «на храм» деньги мужчина в рясе напал на женщину. Соответствующее видео на днях было обнародовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook

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