«Наглый мужчина в форме священнослужителя ходит по разным заведениям и требует деньги "на храм". После того как я поинтересовалась, зачем он так делает, — послал меня на три буквы. Начала его снимать, и он разбил камеру, ударил в лицо и начал оскорблять», — рассказала пострадавшая.
Подобные инциденты с такими «священнослужителями» в Киеве происходят не впервые. Так, в марте мужчина в рясе, вооружившись ножницами и ножом, сделанным из отвертки, устроил погром в медицинском учреждении, куда был доставлен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.