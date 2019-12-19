По словам полпреда, в ходе первой после парижского саммита «нормандской четверки» встречи Контактной группы по Донбассу обсуждался вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, в том числе — вопрос соглашения о разведении сил и средств на трех новых участках.
«При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств», — отметил Грызлов.
На первом за три года саммите лидеров стран «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.