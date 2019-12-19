Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, передает 18 декабря РИА Новости

ДНР готова предложить новые участки для отвода войск на линии разграничения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств», — отметил Грызлов.

На первом за три года саммите лидеров стран «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.