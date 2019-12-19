Окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко регулярно платило СМИ и блогерам для положительного освещения его деятельности и дискредитации политических оппонентов. Об этом 19 декабря сообщило издание Kyiv Post

К такому выводу пришли журналисты Kyiv Post после изучения документов по неофициальной медиастратегии Петра Порошенко, оказавшиеся в их распоряжении. Данные бумаги, якобы были обнаружены в кабинете Владимира Горковенко, бывшего заведующего отделом главного департамента информационной политики Администрации президента.

«В документах описываются неофициальные информационные кампании, которые АП организовывала в 2015-2016 году, в частности бюджеты на размещение заказных сообщений на украинских телеканалах, радиостанциях, печатных изданиях и сайтах. Кроме того, из документов следует, что окружение Порошенко пыталось заручиться поддержкой политических экспертов для распространения выгодных по пятого президента месседжей», — рассказывает издание.

Исходя из полученной в середине ноября информации, журналисты Kyiv Post заявили, что сентябре и октябре 2015 года газета «Аргументы и факты» вроде получила по 2100 долларов США за публикацию двух статей. Год после создания ПЦУ. Итоги без перспектив © cerkva.info | cerkva.info | Перейти в фотобанк

Кроме того заказные материалы размещались в таких изданиях, как «Сельские вести», «КП в Украине», «Украина молодая», «Газета по-украински», «Комментарии», «Факты и комментарии» и «Сегодня».

Согласно документам, во время местных выборов в октябре 2015 года Администрация президента вроде потратила $1,1 млн на размещение заказных материалов о Порошенко на семи популярных радиостанциях. Кроме того, у журналистов есть подтверждающие документы о сотрудничестве с командой Порошенко ведущих интернет-изданий и некоторых украинских политологов.

Kyiv Post также приводит подробности формирования сети блогеров в поддержку экс-президента. Эта работа была проведена агентством Postmen, а также советником Порошенко Юрием Бирюковым и бывшим министром информационной политики Украины Юрием Стецем.