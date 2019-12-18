Жительница Запорожья превратила собственную квартиру в свалку. Из помещения, которое она завалила различным хламом, к соседям бегут тараканы и крысы. Об этом на днях сообщил телеканал НТН

Нечем дышать: город в Киевской области накрыл тошнотворный смрад от горящей свалки © Facebook Олег Валерьевич квартиру соседки одному из жителей многоквартирного дома удалось случайно. Увиденное его шокировало: помещение было завалено мусором настолько, что не было видно пола. В квартире мужчина нашел клетку с попугаем, которого решил спасти от гибели, однако хозяйка вскоре забрала питомца.

Жители признаются, что устали от такого соседства — в подъезде совсем нечем дышать от непрекращающейся вони. Живущая в квартире пенсионерка на протяжении трех лет носит домой мусор и бытовые отходы. Из-за этого по подъезду и квартирам соседей женщины бегают крысы и тараканы: вредителей настолько много, что они мешают спать.

Соседи неоднократно делали женщине замечания, она каждый раз обещала убрать в квартире, но сразу же забывала об этом. Коммунальщики заявляют, что справиться с этой ситуацией никак не могут: жительница исправно платит за коммунальные услуги, а бардак в квартире — это ее личное дело.