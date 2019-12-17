К статистике «Поместной церкви Украины» нужно относиться критически. Как и к результатам исследований социологов о том, сколько народу поддерживает «ПЦУ». Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве 17 декабря заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Киев предлагает компромиссы ради контроля над границей в Донбассе — Рудяков © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк «Все остальные "присоединения" — это рейдерские захваты, давление, голосование территориальными общинами вместо религиозных общин, то есть подтасовка. По некоторым идут судебные разбирательства», — сообщил Рудяков. В качестве свежего примера политолог привел захват Димитриевского храма УПЦ в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, что случился 15 декабря. Решение было принято вопреки религиозной общине. Таким образом, захваты храмов продолжаются, правда, они носят вялотекущий характер без поддержки центрального админресурса. Он есть в Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях, откуда в «ПЦУ» перешло больше всего общин, резюмировал специалист.