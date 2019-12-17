Но источники самой Украинской православной церкви, продолжил эксперт, называют 78 религиозных общин УПЦ МП, которые реально добровольно перешли в «ПЦУ».
«Все остальные "присоединения" — это рейдерские захваты, давление, голосование территориальными общинами вместо религиозных общин, то есть подтасовка. По некоторым идут судебные разбирательства», — сообщил Рудяков.
В качестве свежего примера политолог привел захват Димитриевского храма УПЦ в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, что случился 15 декабря. Решение было принято вопреки религиозной общине.
Таким образом, захваты храмов продолжаются, правда, они носят вялотекущий характер без поддержки центрального админресурса. Он есть в Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях, откуда в «ПЦУ» перешло больше всего общин, резюмировал специалист.