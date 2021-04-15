- Сергей, из СССР Украина вышла с сильными позициями. После 1991 года началась явная деградация: социальная, политическая, экономическая. В Украине, как правило, в этом обвиняют Россию. Да и в РФ часто звучат подобные голоса. А как Вы считаете, есть ли вина России в этой деградации? Если есть, то в чём она?
— Россия, безусловно, наш сосед и важный экономический партнёр, даже сейчас. Но не стоит преувеличивать её роль в нашем внутреннем бардаке. Мы всё-таки отдельное и даже несколько суверенное государство. Проблема Украины в том, что у нас каждая власть знает, что она получила доступ к финансовым потокам ненадолго, и надо успеть использовать свой счастливый билет по полной программе. И самое главное — она знает, что потом за это ничего не будет! Воровство у нас носит состязательный характер. И тот, кто громче всех кричит «держи вора» и пропагандирует борьбу с коррупцией, тот, как правило, больше всех и ворует. А когда приходит новая власть, она списывает все проблемы в стране на предшественников и «под шумок» тоже ворует. Получается замкнутый круг. В этом смысле демократия сыграла с нами злую шутку — в Украине она превратилась в особую форму изощрённого цинизма, лицемерия и безответственности. А Россия просто использует алчность наших политиков, чтобы преследовать свои интересы. И делает она это тоже очень цинично.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что слова «Донбасс» не существует, что само слово является российским нарративом. Прокомментируйте эту ситуацию.
— Я уже высказывался по этому поводу. Считаю это очередной глупостью и несогласованной импровизацией секретаря СНБО. Прежде чем что-то заявить, чиновнику его уровня желательно подумать или обратиться к своим советникам. Но поскольку нормальных людей в его команде практически не осталось — мы получаем такие ляпы. Я продолжаю употреблять слово «Донбасс», потому что я как минимум образованный человек.
- Недавно президент России Владимир Путин обсудил Украину с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины проигнорировали. С чем это связано, как думаете?
— Я бы не драматизировал это событие. Во-первых, европейские лидеры общались с российским президентом по целому ряду вопросов — они обсуждали и пандемию, и ситуации в Беларуси, Сирии и Ливии. Понятно, что было бы странно и даже обидно, если бы они не вспомнили об Украине. И во-вторых, наша страна, к сожалению, не входит в клуб сильных мира сего, поэтому взрослые часто встречаются сами, не заботясь о наших амбициях. Здесь нужно не обижаться, а засучить рукава, развивать страну и стремиться стать самостоятельным игроком на этом поле. Другое дело, что мы всё-таки должны добиться встречи в «нормандском формате», чтобы обсудить нашу повестку, и от горячей фазы вернуться в русло холодных прагматичных дискуссий о будущем Донбасса. Уже очевидно, что Контактная группа в Минске не способна решать такие вопросы, поэтому пора пообщаться первым лицам.
- Сергей, по Вашему мнению, с чем связано обострение на линии соприкосновения и насколько вообще сейчас тема Донбасса важна для европейцев?
— Версий нарушения режима тишины существует очень много, включая конспирологические. Но главная причина — стороны конфликта зашли в тупик. Переговоры не дают результатов, и все встречи в рамках ТКГ абсолютно бесполезны. Недоговороспособность всегда ведёт к эскалации конфликта. Я уверен, что большой войны не будет — она не выгодна ни Украине, ни России. Это просто игра мускулами. Поэтому я не устану повторять: единственный путь разрешения сложившейся ситуации — дипломатический! И это позиция, в том числе, нашего президента. В Европе тоже с тревогой поглядывают на наши демарши, на позицию России, и им точно не нужна война около своих границ и, в том числе, экономические проблемы, с этим связанные. Поэтому они призывают стороны садиться за стол переговоров. Об этом на днях заявлял и официальный представитель ЕС Питер Стано.
- А чем сейчас занята Ваша платформа? Уместно ли в такой ситуации то, что Вы делаете?
— Мы продолжаем заниматься конкретной работой в рамках своих задач, не отвлекаясь на геополитические игры. К сожалению, в связи с очередным витком пандемии коронавируса нам пришлось свернуть диалоговые площадки, где жители подконтрольных и неподконтрольных территорий могли общаться на общие темы и обсуждать актуальные вопросы. Тем не менее сейчас мы помогаем самоорганизовываться жителям серых зон, создавать общественные организации, привлекать финансирование для решения проблем громад.
Это особенно актуально для жителей этих территорий, так как власть лишила их возможности выбирать и местные, и областные органы самоуправления. Также на прошлой неделе мы провели общественные слушания в Краматорске, где обсудили более 60 поправок в законопроект Минреинтеграции «О государственной политике переходного периода». Эти предложения НППЕ разрабатывала совместно с Украинским институтом политики, советуясь с ведущими украинскими и международными экспертами на дискуссионных площадках. В результате, несмотря на то что вице-премьер Алексей Резников пообещал рассмотреть наши правки к законопроекту, мы решили разработать альтернативный проект, который будет соответствовать Конституции Украины, международным нормативным актам и ожиданиям жителей Донбасса.