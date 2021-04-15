Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Сергеем Сивохо о Донбассе, вине России в деградации Украины и очередной эскалации конфликта. По его мнению, в Украине демократия превратилась в особую форму изощрённого цинизма, лицемерия и безответственности

- Сергей, из СССР Украина вышла с сильными позициями. После 1991 года началась явная деградация: социальная, политическая, экономическая. В Украине, как правило, в этом обвиняют Россию. Да и в РФ часто звучат подобные голоса. А как Вы считаете, есть ли вина России в этой деградации? Если есть, то в чём она?

— Россия, безусловно, наш сосед и важный экономический партнёр, даже сейчас. Но не стоит преувеличивать её роль в нашем внутреннем бардаке. Мы всё-таки отдельное и даже несколько суверенное государство. Проблема Украины в том, что у нас каждая власть знает, что она получила доступ к финансовым потокам ненадолго, и надо успеть использовать свой счастливый билет по полной программе. И самое главное — она знает, что потом за это ничего не будет! Воровство у нас носит состязательный характер. И тот, кто громче всех кричит «держи вора» и пропагандирует борьбу с коррупцией, тот, как правило, больше всех и ворует. А когда приходит новая власть, она списывает все проблемы в стране на предшественников и «под шумок» тоже ворует. Получается замкнутый круг. В этом смысле демократия сыграла с нами злую шутку — в Украине она превратилась в особую форму изощрённого цинизма, лицемерия и безответственности. А Россия просто использует алчность наших политиков, чтобы преследовать свои интересы. И делает она это тоже очень цинично. Сергей Сивохо: кто он © Facebook, Сергей Сивохо

- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что слова «Донбасс» не существует, что само слово является российским нарративом. Прокомментируйте эту ситуацию.

— Я уже высказывался по этому поводу. Считаю это очередной глупостью и несогласованной импровизацией секретаря СНБО. Прежде чем что-то заявить, чиновнику его уровня желательно подумать или обратиться к своим советникам. Но поскольку нормальных людей в его команде практически не осталось — мы получаем такие ляпы. Я продолжаю употреблять слово «Донбасс», потому что я как минимум образованный человек.

- Недавно президент России Владимир Путин обсудил Украину с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины проигнорировали. С чем это связано, как думаете?

— Я бы не драматизировал это событие. Во-первых, европейские лидеры общались с российским президентом по целому ряду вопросов — они обсуждали и пандемию, и ситуации в Беларуси, Сирии и Ливии. Понятно, что было бы странно и даже обидно, если бы они не вспомнили об Украине. И во-вторых, наша страна, к сожалению, не входит в клуб сильных мира сего, поэтому взрослые часто встречаются сами, не заботясь о наших амбициях. Здесь нужно не обижаться, а засучить рукава, развивать страну и стремиться стать самостоятельным игроком на этом поле. Другое дело, что мы всё-таки должны добиться встречи в «нормандском формате», чтобы обсудить нашу повестку, и от горячей фазы вернуться в русло холодных прагматичных дискуссий о будущем Донбасса. Уже очевидно, что Контактная группа в Минске не способна решать такие вопросы, поэтому пора пообщаться первым лицам. Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

- Сергей, по Вашему мнению, с чем связано обострение на линии соприкосновения и насколько вообще сейчас тема Донбасса важна для европейцев?

— Версий нарушения режима тишины существует очень много, включая конспирологические. Но главная причина — стороны конфликта зашли в тупик. Переговоры не дают результатов, и все встречи в рамках ТКГ абсолютно бесполезны. Недоговороспособность всегда ведёт к эскалации конфликта. Я уверен, что большой войны не будет — она не выгодна ни Украине, ни России. Это просто игра мускулами. Поэтому я не устану повторять: единственный путь разрешения сложившейся ситуации — дипломатический! И это позиция, в том числе, нашего президента. В Европе тоже с тревогой поглядывают на наши демарши, на позицию России, и им точно не нужна война около своих границ и, в том числе, экономические проблемы, с этим связанные. Поэтому они призывают стороны садиться за стол переговоров. Об этом на днях заявлял и официальный представитель ЕС Питер Стано.

- А чем сейчас занята Ваша платформа? Уместно ли в такой ситуации то, что Вы делаете?

— Мы продолжаем заниматься конкретной работой в рамках своих задач, не отвлекаясь на геополитические игры. К сожалению, в связи с очередным витком пандемии коронавируса нам пришлось свернуть диалоговые площадки, где жители подконтрольных и неподконтрольных территорий могли общаться на общие темы и обсуждать актуальные вопросы. Тем не менее сейчас мы помогаем самоорганизовываться жителям серых зон, создавать общественные организации, привлекать финансирование для решения проблем громад. Резников сравнил Донбасс с раковой опухолью © скриншот LBTV

Это особенно актуально для жителей этих территорий, так как власть лишила их возможности выбирать и местные, и областные органы самоуправления. Также на прошлой неделе мы провели общественные слушания в Краматорске, где обсудили более 60 поправок в законопроект Минреинтеграции «О государственной политике переходного периода». Эти предложения НППЕ разрабатывала совместно с Украинским институтом политики, советуясь с ведущими украинскими и международными экспертами на дискуссионных площадках. В результате, несмотря на то что вице-премьер Алексей Резников пообещал рассмотреть наши правки к законопроекту, мы решили разработать альтернативный проект, который будет соответствовать Конституции Украины, международным нормативным актам и ожиданиям жителей Донбасса.