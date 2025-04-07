https://ukraina.ru/20250407/1062340316.html

Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт

Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт - 07.04.2025 Украина.ру

Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт

Когда мы говорим о возвращении на российский рынок иностранных компаний, мы должна поставить перед ними такие условия, чтобы они не могли отсюда снова сбежать, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов

2025-04-07T14:17

2025-04-07T14:17

2025-04-07T14:17

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

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ес

россельхозбанк

санкции

фирмы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на необходимость повышения конкурентоспособности экономики, защиты суверенитета и укрепление национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.- Василий, это типичная игра Трампа на публику? Или в самом деле все очень серьезно?- Трамп из-за собственных неудач столкнулся с возрастающими экономическими трудностями. Простые американцы уже выражают свое недовольство тем, что нефермерские куриные яйца стоят по доллару за штуку. Это уже серьезно. К тому же, торговый нажим, к которому прибег Трамп, не дал ни к каким результатам. Ни Канада, ни Евросоюз не сломались. Китай тоже ответил. На внешнеполитическом фронте у него тоже нет никаких побед. Сколько раз он говорил о "быстрой сделке по Украине", но российские дипломаты оказались слишком въедливыми для него и начали задавать конкретные вопросы. Но Трампу это не надо, потому что это сложно и долго. Возникает примерно такой же диалог:- Ребята, ну неужели вам трудно сделать приятное Дональду?- Не можем, потому что это вопрос национальной безопасности России.Правда, надо отдать должное Трампу, что он не очень падок на эмоции из-за обвала фондового рынка. Да, потеря капитализации в 4 триллиона долларов за год – это очень много, но, учитывая, что это просто воображаемые деньги, то ничего страшного. Можно упасть еще на 4 триллиона, и США от этого не переломятся. Разве что какие-то спекулянты поплачут в жилетку своим лакеям.Но у Трампа не получается самое главное. То, что он обещал своим избирателям. Он обещал американцам, что без падения уровня жизни и краха доллара США войдут в новый экономический подъем. То есть речь шла о мягкой перестройке и быстрым ускорением. Но оказалось, что это невозможно, потому что огрызаются.Возьмем тот же Евросоюз. Поломавшись и сделав вид, что они готовы идти Трампу на уступки, европейская бюрократия начинает склоняться в сторону жесткой торговой войны с США. "Хочешь агрессивный протекционизм? Мы будем делать то же самое". А Трампу это не нравится. Он хочет, чтобы была быстрая сделка.А Канада? Простые канадцы сами не хотят жить в составе США. Они считают США варварской страной, потому что там нет национального здравоохранения и бесплатного образования. Там же действительно есть ужасные государственные школы и платные колледжи, которые непонятно, чему учат, но которые надо закончить, иначе тебя вообще никуда не возьмут. У канадской молодежи есть дипломы об окончании учебных заведений, и они сразу идут работать. А у американцев есть долги после окончания этого бессмысленного и беспощадного колледжа.Еще канадцы знают о безумной дороговизне американских медикаментов, которая разоряет целые семьи. Если кто-то из кормильцев серьезно заболевает, медицинские компании всех из них высасывают, а страховые компании эти расходы никак не покрывают.С Гренландией у Трампа тоже не очень получилось, потому что гренландцы не слишком горячи, а Америка не слишком уж симпатична. Датская пропаганда может сказать гренландцам примерно так: "Хотите отделиться от Дании и присоединиться к США? Тогда знайте, что в Америке системы здравоохранения нет. Там страховые медицинские компании всех грабят. Там всех, кто стреляет в директоров этих компаний, американцы считают национальными героями. А еще Трамп уничтожит у вас всякое образование. Дания – это культурная страна, у которой есть Андерсен. А в Америке вы совсем одичаете". И самое главное, что в этой агитации многое соответствует действительности.Да, в США по-прежнему хотят приезжать люди из разоренных стран Латинской Америки. Если ты просто будешь работать уборщиком, у тебя будут какие-то деньги. Кстати, при Байдене зарплаты для низкоквалифицированных кадров росли, потому что без них не обойтись, а всяким выпускникам колледжей платить вообще нет смысла. Какую пользу они могут принести? Заполнить офисы, пить кофе, ипотечный кредит на себя взять. Но с точки зрения развития реальной экономики это паразиты.Трамп обещал всю эту гнилую систему исправить. Он обещал народу восстановить американский капитализм 1990х годов, и избиратели за это проголосовали. Но они же не знают, что это невозможно. И Трамп, похоже, не понимает, что это невозможно. Поэтому он объявляет чрезвычайное положение и ведет торговую войну. А тут Трамп допустил серьезную ошибку.Если вы хотите победить в торговой войне, вам нужно эффективно проводить политику меркантилизма. Трамп о ней еще в 2023 году говорил, и этим будут заниматься все страны в ближайшие 20 лет. Только, фактически, для этого Трампу нужно объявить дефолт. Нужно опустить доллар. Нужно сделать так, чтобы недвижимость не стоила так дорого. Нужно сделать так, чтобы зарплаты все рухнули, а потом стали резко расти.В каком плане? Доллар рухнул, все рухнуло. А потом, благодаря протекционистской политике, в Америку придут предприятия и скажут: "О, в Америке все подешевело. Недвижимость подешевела, энергоресурсы недорогие". Начинается рост, который быстро изменяет баланс в оплате труда. Те, кто нужны, начнут получать больше и больше ("Боже, кажется наступило золотое время. То, что Дональд обещал, то и произошло"). А тех, кто совсем не нужен, надо переучитывать, чтобы они могли заняться полезным трудом.Пока не похоже, чтобы Трамп решал все эти вопросы. Он говорит о возрождении промышленности. А на каких кадрах оно будет держаться? Мигрантов завозить? Откуда? Из Китая, Тайваня и Индии? А на каких условиях? Трамп в эти детали вникать не хочет, потому что он никогда не изучал реальную историю мировой экономики. Не экономические воззрения, а практику.И последнее, что хотел бы сказать по этой теме.В эпоху расцвета меркантилизма в 17 веке Испания была очень богатой страной, но у нее ничего не получилось. В Испании производить было дорого, а испанцы обленились и отупели. Еще и налоги всех придавили. Франция на этой политике меркантилизма разбогатела, а Испания загнулась. Надо всегда опасаться дороговизны внутри страны. А Америка – это страна, где все слишком дорого стоит.- Вы упомянули, что у Трампа не удалась быстрая сделка по Украине. А какие у вас ожидания в связи с переговорами о возобновлении Черноморской инициативы?- Москва четко сформулировала условия для возобновления работы Черноморской инициативы, но Госдеп США выпустил по этому поводу очередную порцию тумана. Это означает, что даже если Трамп согласен на то, чтобы возобновить морскую торговлю России удобрениями и вывести "Россельхозбанк" из-под санкций, как он этого добьется от Евросоюза и Великобритании?Как я уже сказал, наша конкретика по Украине создает проблемы для Трампа с его "быстрой сделкой". Россия же не против быстрой зерновой сделки. "Мы согласны. Только вот вам конкретные пункты. Вы готовы этим заниматься?". И что мы слышим от Трампа? Что он введет "пятсотпроцентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть". Дональд, ты вообще в курсе, сколько тогда будет стоить одно куриное яйцо в Америке, если ты это сделаешь? Ты же просто стрессуешь собственную экономики.На примере Черноморской инициативы мы опять видим, что Трамп не понимает, что он делает. Да, у него есть план. Но он не понимает работу механизмов, которые должны привести к положительному результату для американской экономики.Кстати, для возобновления Черноморской инициативы есть еще одна проблема.Евросоюз, не оглядываясь на то, кому принадлежит земля на Украине (сколько контролирует BlackRock, а сколько – другие американские компании), превратил эту страну в свою сельскохозяйственную колонию.Напомню, что когда истекла первая зерновая сделка, предложенная Турцией, украинские фирмы и чиновники обратились в Евросоюз с просьбой открыть коридор для поставок украинского зерна в третьи страны, но евробюрократия и национальные правительства этот вопрос положили под сукно. Они не стали субсидировать перевозку украинского зерна. Они просто оставили огромное количество дешевого продовольствия из Украины (рапс, семена подсолнуха, кукуруза) для своих нужд.И относительно низкая продовольственная инфляция в ЕС объясняется очень просто: гигантский поток провианта из Украины.Если в 2022 году, когда были панические настроения, экспортеры из Украины воспринимали это как последний хапок, то теперь это обычная практика. Надо вывозить из Украины как можно больше продовольствия. Никого не интересует, хватает ли на Украине продуктов и какие на них цены.В самом деле, зачем Евросоюзу способствовать экспорту украинского зерна в Египет? Чтобы в Евросоюзе из-за того, что они наделали с поставками русского газа и нефти, яйца тоже стоили по евро за штуку? Чтобы их городское население из-за этого взвыло?Дело в том, что в последние годы мы видели фермерские протесты в Европе, которые выступали против антифермерской политики Брюсселя. Но горожане еще ни разу не выходили, чтобы сжигать знамена Украины и разбрасывать мусор возле здания украинского посольства, требуя от своих властей полной смены внешнеполитического курса.Возьмем ту же Германию. Город проголосовал за христианских демократов, которые требуют "остановить и наказать Россию". Может быть, они не выступают за то, чтобы сапог немецкого солдата снова топтал русскую землю. Но они считают, что украинская армия, с сапогами, танками и снарядами из Германии должна воевать в прокси-войне с Россией. И немецкому обывателю это кажется нормальным: "Ну и что, что не вышло два раза? Надо же наказать русских".Ему кажется, что это лично его не как не коснется в виде роста цен на яйца, потому что Евросоюз контролирует украинское продовольствие и отдавать его никому не собирается. "Захватил колонию – держи колонию".Какое уж тут снятие санкций, если обывательские настроения в Европе именно такие?Мне, конечно, могут возразить, что эти настроения созданы пропагандой. Но не надо думать, что если завтра пропаганда будет призывать всех прыгнуть вниз головой с девятого этажа, то все побегут это делать. Пропаганда лишь эксплуатирует определенные настроения: страх перед Россией, неприятные воспоминания по поводу советского времени и все остальное.- Еще одна большая тема – возвращение иностранных компаний на российский рынок. В каких именно отраслях они сейчас нам нужны? На каких условиях их пускать? И как быть с тем, что поводом для их ухода были боевые действия на Украине, а они еще не закончились?- Я бы разделил ваш вопрос на несколько частей.Первое. Владимир Путин уже поручил уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову подготовить список этих компаний таким образом, чтобы он соответствовал нашему меркантилистскому подходу. Доступ на вкусный рынок осуществляется с разрешения хозяев этого рынка. Это не так, что "мы под знаменем свободной торговли ушли, а потом вернулись, и вы все должны нас радостно принять".Второе. Разные компании уходили по-разному. Одни аккуратно объяснили, что на них давят, и порядочно поступили с российскими партнерами. Например, я знаю поставщиков промышленного оборудования, которые давали возможность использовать свое программное обеспечение, чтобы станки не встали. В этом случае их можно было бы вернуть.А другие – наоборот, писали в своих пресс-релизах, что "у них сердце кровью обливается из-за российской агрессии против Украины". То есть они фактически объявили себя политической организацией, а не коммерческой фирмой, которая, не согласившись с позицией России, решила уйти с рынка и тем самым сделать ей больно. Потому что не должна коммерческая структура, которая просто деньги зарабатывает, писать, на чьей она стороне. Она должна была просто объяснить, что "из-за сложившейся ситуации мы больше не можем тут работать".Эти компании не должны вернуться на российский рынок никогда. Более того, за это их надо включить в список экстремистских организаций. Не знаю, почему мы до сих пор этого не сделали.Третье. В какой форме компании будут сюда возвращаться?Некоторые фирмы ушли, оставив за собой право на выкуп своих долей. Некоторые ушли, все продав. Те, кто все продал, могут вернуться, начав свою работу с нуля. Те, кто ушел с правом вернуться, могут вернуться при условии нового распределения долей.Как бы там ни было, ваш уход может быть не последним. Если завтра Трамп или Евросоюз объявит санкции против России "вообще на все", вы опять побежите и обрушите нам структуру рынка. Поэтому я бы выдвинул два условия.Во-первых, фирма, которая создается в России, должна принадлежать вам не более, чем на 1/3. А 2/3 этой доли должны принадлежать российским партнерам. Причем наше государство само должно определить, кому, в случае очередного вашего бегства, люди не остались без работы, а рынок без продукта.Во-вторых, у вас должна быть стопроцентная локализация производства. Вы должны в долях с российскими фирмами должны вложить соответствующие инвестиции, завезти оборудование и пригласить специалистов, которые обучат наших. Грубо говоря, никакого отверточного производства стиральных машин быть не должно. Все детали для этих машин должны быть сделаны в России.Иначе зачем вы нам нужны? Вы опять сбежите, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих. А это уже вопрос национальной безопасности России.Также по теме - в материале Елены Мурзиной: Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет

https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, ес, россельхозбанк, санкции, фирмы, экономика, сельхозпродукция, торговая война, дефолт, производство