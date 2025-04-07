Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х перечислила, кто войдет в состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке
"Делегация будет включать в себя представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов", - написала она.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
А министр финансов США Скотт Бессент анонсировал скорый визит представителей Украины в США, отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.