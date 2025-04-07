Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США - 07.04.2025 Украина.ру
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Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США - 07.04.2025 Украина.ру
Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х перечислила, кто войдет в состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке
2025-04-07T14:08
2025-04-07T14:08
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"Делегация будет включать в себя представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов", - написала она.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.А министр финансов США Скотт Бессент анонсировал скорый визит представителей Украины в США, отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, ес, мид
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, МИД

Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США

14:08 07.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
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Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х перечислила, кто войдет в состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке
"Делегация будет включать в себя представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов", - написала она.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
А министр финансов США Скотт Бессент анонсировал скорый визит представителей Украины в США, отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСМИД
 
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