Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны - 07.04.2025 Украина.ру
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Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны - 07.04.2025 Украина.ру
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы
2025-04-07T16:11
2025-04-07T16:11
видео
владимир сальдо
херсон
херсонская область
россия
кадры
сво
строительство
война
украина
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00:23 - О военной обстановке в Херсонской области;05:54 - Вопрос кадрового привлечения;10:00 - О туризме и сельском хозяйстве;17:48 - Про восстановление после разрушения Каховской ГЭС;21:11 - Празднование 80-й годовщины победы в Херсонской области.
херсон
херсонская область
россия
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днепр
черное море
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видео, владимир сальдо, херсон, херсонская область, россия, кадры, сво, строительство, война, украина, общество, туризм, сельское хозяйство, днепр, обстрелы, экономика, регионы, черное море, каховка, гэс, видео
Видео, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область, Россия, кадры, СВО, Строительство, война, Украина, Общество, туризм, Сельское хозяйство, Днепр, обстрелы, экономика, регионы, Черное море, Каховка, ГЭС

Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны

16:11 07.04.2025
 
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы
00:23 - О военной обстановке в Херсонской области;
05:54 - Вопрос кадрового привлечения;
10:00 - О туризме и сельском хозяйстве;
17:48 - Про восстановление после разрушения Каховской ГЭС;
21:11 - Празднование 80-й годовщины победы в Херсонской области.
 
ВидеоВладимир СальдоХерсонХерсонская областьРоссиякадрыСВОСтроительствовойнаУкраинаОбществотуризмСельское хозяйствоДнепробстрелыэкономикарегионыЧерное мореКаховкаГЭС
 
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16:26Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
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