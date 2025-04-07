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Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны - 07.04.2025 Украина.ру
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы
2025-04-07T16:11
2025-04-07T16:11
2025-04-07T16:11
видео
владимир сальдо
херсон
херсонская область
россия
кадры
сво
строительство
война
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00:23 - О военной обстановке в Херсонской области;05:54 - Вопрос кадрового привлечения;10:00 - О туризме и сельском хозяйстве;17:48 - Про восстановление после разрушения Каховской ГЭС;21:11 - Празднование 80-й годовщины победы в Херсонской области.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область, Россия, кадры, СВО, Строительство, война, Украина, Общество, туризм, Сельское хозяйство, Днепр, обстрелы, экономика, регионы, Черное море, Каховка, ГЭС
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы
00:23
- О военной обстановке в Херсонской области;
05:54
- Вопрос кадрового привлечения;
10:00
- О туризме и сельском хозяйстве;
17:48
- Про восстановление после разрушения Каховской ГЭС;
21:11
- Празднование 80-й годовщины победы в Херсонской области.