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Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны

Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны - 07.04.2025 Украина.ру

Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы

2025-04-07T16:11

2025-04-07T16:11

2025-04-07T16:11

видео

владимир сальдо

херсон

херсонская область

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00:23 - О военной обстановке в Херсонской области;05:54 - Вопрос кадрового привлечения;10:00 - О туризме и сельском хозяйстве;17:48 - Про восстановление после разрушения Каховской ГЭС;21:11 - Празднование 80-й годовщины победы в Херсонской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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