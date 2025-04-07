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Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы

Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы - 07.04.2025 Украина.ру

Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы

Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik

2025-04-07T15:04

2025-04-07T15:04

2025-04-07T15:04

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"Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ.Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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новости, европа, россия, украина, ростислав ищенко, ес