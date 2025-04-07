Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы - 07.04.2025 Украина.ру
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Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы
Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы - 07.04.2025 Украина.ру
Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы
Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik
2025-04-07T15:04
2025-04-07T15:04
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"Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ.Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, украина, ростислав ищенко, ес
Новости, Европа, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, ЕС

Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы

15:04 07.04.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik
"Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ.
Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго.
"С европейцами, я думаю, проблемы большой не будет, несмотря на их технологии... Если они одумаются и предоставят нам решать вопрос с самими украинцами, это их спасет. Если они втянутся в войну, то эта война, военные действия на территории Украины просто не остановятся", - добавил он.
О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
 
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