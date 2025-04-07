Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия - 07.04.2025 Украина.ру
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Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия - 07.04.2025 Украина.ру
Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
Европейские правительства приступили к системному запугиванию своих сограждан. Они угрожают им перспективой будущего конфликта с Россией, которая якобы... Украина.ру, 07.04.2025
2025-04-07T15:27
2025-04-07T15:33
эксклюзив
украина
германия
европа
европейская комиссия
ес
нато
урсула фон дер ляйен
россия
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Европейские правительства приступили к системному запугиванию своих сограждан. Они угрожают им перспективой будущего конфликта с Россией, которая якобы готовится к предстоящему захвату Парижа, Лондона и Берлина.Параноидальная пропаганда давно является обязательным общим фоном западной информационной повестки. Однако сегодня эта истерия достигла рекордного уровня, который не наблюдался даже во времена Холодной войны, и охватила собой значительную часть дезориентированного европейского общества.Особенно острая паранойя наблюдается в лихорадочно вооружающейся Германии, которая усугубляет украинский кризис, поставляя оружие режиму Зеленского, и уже в третий раз за свою историю готовится наступить на убийственные грабли милитаризма.Министр здравоохранения Баварии Джудит Герлах заявила, что немецкие больницы должны быть готовыми принять около 80 миллионов пострадавших в ходе военных действий – притом, что в Германии сейчас насчитывается 84 миллиона жителей. Другими словами, она прозрачно намекает на то, что в предстоящей глобальной войне погибнут или будут ранены практически все граждане ФРГ.Немецкое министерство внутренних дел требует срочно обустроить 210 тысяч хорошо укрепленных бункеров, что обойдется в 142 миллиарда евро – а также хочет превратить в укрытия все хозяйственные погреба и технические подвалы. А в Германии отмечают – такое массовое строительство подобных сооружений последний раз осуществлялось на закате существования Третьего рейха.Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер накануне своей отставки распорядилась проводить для несовершеннолетних школьников уроки гражданской самообороны, чтобы смолоду запугивать их коварным внешним врагом. А парламентский комиссар по делам вооружённых сил Ева Хёгль заботливо обратилась к размещенным в Литве немецким солдатам, предлагая заранее написать свои завещания.Другие европейские государства тоже не отстают. Самая тиражная газета Великобритании, таблоид Daily Mail, пугает население тем, что Россия будто бы планирует диверсии на магистральных газопроводах, готовится подорвать проложенные по морскому дну кабеля, обеспечивающие британцев интернет-связью, а также собирается устроить массовые блэкауты с веерным отключением электричества.В Швеции разослали 5 миллионов экземпляров специально напечатанной брошюры "Книжка на случай кризиса или войны", рассказывающей о том, сколько надо будет сидеть в убежище после ядерного удара – своеобразная расплата за вступление в НАТО, куда заманили нейтральных шведов, обещая им полнейшую безопасность. Напуганные правительством скандинавы тоже ожидают неизбежных атак с востока. А некоторые из них мигрируют в Латинскую Америку, Камбоджу и Таиланд в надежде переждать очередную войну в Европе.Что-то подобное происходило только по окончании Второй мировой, когда Соединенные Штаты Америки охватил иррациональный страх перед лицом "красной угрозы". Тогда, во времена маккартизма, американцы повсюду разыскивали советских шпионов, подозревая в подрывной деятельности даже великого комика Чарли Чаплина. А министр обороны США Джеймс Форрестол в буквальном смысле сошел на почве страха с ума и выпрыгнул из окна."Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат!", – говорил он накануне этого докторам.Читая западные масс-медиа, невольно приходишь к выводу, что современным европейским ястребам тоже требуется своевременное лечение и прочные, пошитые на совесть смирительные рубашки."Похоже, что людям нужна истерическая повестка "Россия-завоюет-всю-Европу". Полный бред. В конце концов свет включится, и вы осознаете, насколько вам промыли мозги", – написал из-за океана американский бизнесмен Дэвид Сакс.Однако, на самом деле, обыкновенные европейцы больше заняты собственным выживанием в условиях безработицы и инфляции. А в разжигании панических настроений заинтересовано исключительно европейское руководство.Хорошо заметно, что современные русофобские страшилки, в буквальном смысле заполнившие западные масс-медиа, распространяются во всех странах организовано и одновременно, согласно командным распоряжениям Европейской комиссии и ее никем не избранного руководителя Урсулы фон дер Ляйен."Граждан призвали готовиться к надвигающейся катастрофе. Заполняйте кладовки! Готовьте планы на случай чрезвычайных ситуаций! Нет, это не начало посредственной антиутопии – а призывы из "Стратегии готовности", недавно принятой Европейским Союзом. Это поистине грандиозное начинание призвано защитить европейцев от "полномасштабного российского вторжения"."Стратегия" черпает вдохновение из Польши, где застройщиков по закону обязали оборудовать новые дома бомбоубежищами, и Германии, которая возрождает гражданскую оборону времен Холодной войны с помощью приложения для геолокации бункеров. Тем временем Норвегия советует гражданам запасаться таблетками йода на случай ядерного удара.ЕС хочет, чтобы граждане смогли справиться без посторонней помощи в течение минимум 72 часов, и рекомендует домохозяйствам запасаться едой, водой, лекарствами и – почему бы и нет? – внешними аккумуляторами и игральными картами. Разумеется, если разразится ядерная война, то разве выживешь без славной партии в покер и полностью заряженного мобильника?", – с иронией написал об этом известный британский журналист Томас Фази в статье под заголовком "Евросоюз насаждает страх", опубликованном изданием UnHerd.Насаждая панику по поводу мифической российской угрозы, власти Великобритании и ЕС преследуют сразу несколько достаточно очевидных целей.Во-первых, это позволяет тратить огромные средства на производства вооружений, обеспечивая новые прибыли для занятых этим бизнесом корпораций, которые содержат в Брюсселе своих лоббистов.Во-вторых, западные политики рассчитывают отвлечь свое население от внутренних социальных проблем, усугубившихся на фоне стремительного роста преступного беспредела.А третья причина раздувания истерической русофобии действительно заключается в намерениях превратить Евросоюз в тоталитарный военный лагерь, существующий под жестким управлением глобалистской элиты – которая готовится окончательно подмять под себя правительства большинства европейских стран."За клоунским фасадом нынешнего пропагандистского натиска таится крайне циничная цель: ЕС пытается сосредоточить в своих руках еще больше наднациональной власти и еще больше укрепить роль Еврокомиссии в обеспечении безопасности и реагировании на кризисы – хотя эти области исторически находились в ведении национальных государств.Западные правительства уже давно прибегают к страху как к средству контроля. В совокупности с планами перевооружения ЕС предполагается всеобъемлющая и всенародная милитаризация, которая в предстоящие годы станет системообразующей по всей Европе.Все сферы жизни – политика, экономика, общество, культура и наука – будут подчинены мнимой цели национальной (а точнее наднациональной) безопасности. Под предлогом защиты граждан нас ждет еще большая цензура, слежка и подрыв гражданских свобод. А оправданием всему этому послужит гуляющий по Европе призрак российского вмешательства", – пишет об этом Фази.Такой, без преувеличения, драматический сценарий реализуется сейчас прямо на наших глазах. И он на самом деле угрожает Европе новой большой войной, от которой нельзя будет укрыться даже в заранее вырытых бункерах.Также читайте статью Елены Мурзиной "Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск".
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, европа, европейская комиссия, ес, нато, урсула фон дер ляйен, россия
Эксклюзив, Украина, Германия, Европа, Европейская комиссия, ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, Россия

Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия

15:27 07.04.2025 (обновлено: 15:33 07.04.2025)
 
© AP / David Cliff
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP / David Cliff
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Сергей Котвицкий
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Европейские правительства приступили к системному запугиванию своих сограждан. Они угрожают им перспективой будущего конфликта с Россией, которая якобы готовится к предстоящему захвату Парижа, Лондона и Берлина.
Параноидальная пропаганда давно является обязательным общим фоном западной информационной повестки. Однако сегодня эта истерия достигла рекордного уровня, который не наблюдался даже во времена Холодной войны, и охватила собой значительную часть дезориентированного европейского общества.
Особенно острая паранойя наблюдается в лихорадочно вооружающейся Германии, которая усугубляет украинский кризис, поставляя оружие режиму Зеленского, и уже в третий раз за свою историю готовится наступить на убийственные грабли милитаризма.
Министр здравоохранения Баварии Джудит Герлах заявила, что немецкие больницы должны быть готовыми принять около 80 миллионов пострадавших в ходе военных действий – притом, что в Германии сейчас насчитывается 84 миллиона жителей. Другими словами, она прозрачно намекает на то, что в предстоящей глобальной войне погибнут или будут ранены практически все граждане ФРГ.
Немецкое министерство внутренних дел требует срочно обустроить 210 тысяч хорошо укрепленных бункеров, что обойдется в 142 миллиарда евро – а также хочет превратить в укрытия все хозяйственные погреба и технические подвалы. А в Германии отмечают – такое массовое строительство подобных сооружений последний раз осуществлялось на закате существования Третьего рейха.
Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер накануне своей отставки распорядилась проводить для несовершеннолетних школьников уроки гражданской самообороны, чтобы смолоду запугивать их коварным внешним врагом. А парламентский комиссар по делам вооружённых сил Ева Хёгль заботливо обратилась к размещенным в Литве немецким солдатам, предлагая заранее написать свои завещания.
Другие европейские государства тоже не отстают. Самая тиражная газета Великобритании, таблоид Daily Mail, пугает население тем, что Россия будто бы планирует диверсии на магистральных газопроводах, готовится подорвать проложенные по морскому дну кабеля, обеспечивающие британцев интернет-связью, а также собирается устроить массовые блэкауты с веерным отключением электричества.
В Швеции разослали 5 миллионов экземпляров специально напечатанной брошюры "Книжка на случай кризиса или войны", рассказывающей о том, сколько надо будет сидеть в убежище после ядерного удара – своеобразная расплата за вступление в НАТО, куда заманили нейтральных шведов, обещая им полнейшую безопасность. Напуганные правительством скандинавы тоже ожидают неизбежных атак с востока. А некоторые из них мигрируют в Латинскую Америку, Камбоджу и Таиланд в надежде переждать очередную войну в Европе.
Что-то подобное происходило только по окончании Второй мировой, когда Соединенные Штаты Америки охватил иррациональный страх перед лицом "красной угрозы". Тогда, во времена маккартизма, американцы повсюду разыскивали советских шпионов, подозревая в подрывной деятельности даже великого комика Чарли Чаплина. А министр обороны США Джеймс Форрестол в буквальном смысле сошел на почве страха с ума и выпрыгнул из окна.
"Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат!", – говорил он накануне этого докторам.
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
1 апреля, 14:27
Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкцийПринятие нового комплекса санкций против России в Евросоюзе оценивается как необходимость. Об этом 1 апреля в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Читая западные масс-медиа, невольно приходишь к выводу, что современным европейским ястребам тоже требуется своевременное лечение и прочные, пошитые на совесть смирительные рубашки.
"Похоже, что людям нужна истерическая повестка "Россия-завоюет-всю-Европу". Полный бред. В конце концов свет включится, и вы осознаете, насколько вам промыли мозги", – написал из-за океана американский бизнесмен Дэвид Сакс.
Однако, на самом деле, обыкновенные европейцы больше заняты собственным выживанием в условиях безработицы и инфляции. А в разжигании панических настроений заинтересовано исключительно европейское руководство.
Хорошо заметно, что современные русофобские страшилки, в буквальном смысле заполнившие западные масс-медиа, распространяются во всех странах организовано и одновременно, согласно командным распоряжениям Европейской комиссии и ее никем не избранного руководителя Урсулы фон дер Ляйен.
"Граждан призвали готовиться к надвигающейся катастрофе. Заполняйте кладовки! Готовьте планы на случай чрезвычайных ситуаций! Нет, это не начало посредственной антиутопии – а призывы из "Стратегии готовности", недавно принятой Европейским Союзом. Это поистине грандиозное начинание призвано защитить европейцев от "полномасштабного российского вторжения".
"Стратегия" черпает вдохновение из Польши, где застройщиков по закону обязали оборудовать новые дома бомбоубежищами, и Германии, которая возрождает гражданскую оборону времен Холодной войны с помощью приложения для геолокации бункеров. Тем временем Норвегия советует гражданам запасаться таблетками йода на случай ядерного удара.
ЕС хочет, чтобы граждане смогли справиться без посторонней помощи в течение минимум 72 часов, и рекомендует домохозяйствам запасаться едой, водой, лекарствами и – почему бы и нет? – внешними аккумуляторами и игральными картами. Разумеется, если разразится ядерная война, то разве выживешь без славной партии в покер и полностью заряженного мобильника?", – с иронией написал об этом известный британский журналист Томас Фази в статье под заголовком "Евросоюз насаждает страх", опубликованном изданием UnHerd.
Насаждая панику по поводу мифической российской угрозы, власти Великобритании и ЕС преследуют сразу несколько достаточно очевидных целей.
Во-первых, это позволяет тратить огромные средства на производства вооружений, обеспечивая новые прибыли для занятых этим бизнесом корпораций, которые содержат в Брюсселе своих лоббистов.
Во-вторых, западные политики рассчитывают отвлечь свое население от внутренних социальных проблем, усугубившихся на фоне стремительного роста преступного беспредела.
А третья причина раздувания истерической русофобии действительно заключается в намерениях превратить Евросоюз в тоталитарный военный лагерь, существующий под жестким управлением глобалистской элиты – которая готовится окончательно подмять под себя правительства большинства европейских стран.
"За клоунским фасадом нынешнего пропагандистского натиска таится крайне циничная цель: ЕС пытается сосредоточить в своих руках еще больше наднациональной власти и еще больше укрепить роль Еврокомиссии в обеспечении безопасности и реагировании на кризисы – хотя эти области исторически находились в ведении национальных государств.
Западные правительства уже давно прибегают к страху как к средству контроля. В совокупности с планами перевооружения ЕС предполагается всеобъемлющая и всенародная милитаризация, которая в предстоящие годы станет системообразующей по всей Европе.
Все сферы жизни – политика, экономика, общество, культура и наука – будут подчинены мнимой цели национальной (а точнее наднациональной) безопасности. Под предлогом защиты граждан нас ждет еще большая цензура, слежка и подрыв гражданских свобод. А оправданием всему этому послужит гуляющий по Европе призрак российского вмешательства", – пишет об этом Фази.
Такой, без преувеличения, драматический сценарий реализуется сейчас прямо на наших глазах. И он на самом деле угрожает Европе новой большой войной, от которой нельзя будет укрыться даже в заранее вырытых бункерах.
Также читайте статью Елены Мурзиной "Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск".
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияЕвропаЕвропейская комиссияЕСНАТОУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
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