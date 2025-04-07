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Т-34: рождение легенды

Т-34: рождение легенды - 07.04.2025 Украина.ру

Т-34: рождение легенды

19 декабря 1939 года вышло постановление Комитета обороны при СНК СССР, которым был принят на вооружение и запущен в производство легендарный Т-34 – основной боевой танк Красной армии во время Великой Отечественной войны

2025-04-07T08:08

2025-04-07T08:08

2025-04-07T08:08

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Т-34 законно считается советским, но предыстория у него вполне американская — этот танк стал развитием конструкций американского инженера Уолтера Кристи. Танк Кристи имел своеобразную схему подвески и движителя, которые позволяли ему развивать феноменальные для тех времён скорости (до 100 км/ч на колёсах). Последнее обстоятельство так понравилось советским военным, что они даже приняли машину в обход системы авто-бронетанкового вооружения РККА (отсюда и индекс "БТ" — "системные" танки назывались "Т").На основе конструкции Кристи был разработан советский лёгкий танк БТ-2, производство которого началось в 1932 году на Харьковском паровозостроительном заводе (потом — завод №183, сейчас — завод транспортного машиностроения им. Малышева). Развитием конструкции Кристи стали танки БТ-5 и БТ-7.Велись работы по совершенствованию этого семейства танков. В частности, на танки БТ-7М ставились дизельные двигатели (вообще на БТ были авиационные моторы — мощные, но работавшие на дорогих сортах бензина, которые мало производились в СССР). Кроме того, совершенствовалась ходовая часть и броневая защита танков.В 1938 году заводу было дано задание на разработку новых гусеничной и колёсно-гусеничной модели, которые были изготовлены в мае 1939 года. Строительство гусеничного танка было инициативой заказчика, а не конструкторской бригады, как считалось благодаря распространённой легенде. Модели назывались А-20 и А-32 ("А" — индекс опытной техники ХПЗ независимо от назначения). Концептуально это была попытка построить средний танк в габаритах лёгкого.А-20 был колёсно-гусеничным. Смысл этого движителя состоял в том, что гусеничные ленты 1910-20 годов имели очень низкий ресурс. Лёгкие танки доставлялись к месту боёв на грузовиках (кстати, сейчас делается точно так же). Чтобы исключить грузовик из схемы делались попытки дать танку возможность ездить на катках, как на колёсах. Для этого формировалась передача на одну или несколько пар опорных катков.Однако в 1939 году ресурс гусениц был уже достаточен для дальних марш-бросков. За счёт упразднения тяжёлой передачи колёсного хода на Т-32 была установлена более мощная пушка (76, а не 45 мм.) и появилась возможность для усиления брони (до 45 мм вместо 25 мм на А-20).В результате выбор был сделан в пользу А-32, получившего в системе вооружений индекс Т-34."Родовые черты" танка Кристи видны в Т-34 очень хорошо. Это подвеска в виде вертикальных пружин, установленных внутри корпуса, и катки большого диаметра.Новый танк имел массу достоинств, резко выделявших его из числа средних танков 30-х годов.Во-первых, мощное орудие.С самого начала на Т-34 ставились 76 мм пушки с разной длиной ствола. В феврале 1941 года на танк начала ставиться пушка Ф-34 с длиной ствола 41 калибр и характерной формой бронировки противооткатных устройств (короб под стволом). С этим вооружением танк выпускался до 1944 года.Во-вторых, толстая броня.Броня в 45-мм под рациональным углом наклона (т.е. 90 мм "приведенной" брони) намного лучше, чем, например, 15-20 на советских легких и 30 — на средних (Т-28) танках.Правда, для немцев такое бронирование сюрпризом не являлось — они уже сталкивались, например, с французскими B-1bis, оснащенными 60-мм лобовой броней. Да и сами немцы довольно быстро занялись усилением бронирования своих танков. Уже на Pz-IV Ausf. F, которые начали выпускать весной 1941 года, броня была доведена до 50 мм, а в более поздних версиях — до 80 мм.Немцы довольно быстро решили проблему с толстой бронёй советских танков, развернув массовый выпуск 50 и 75-мм противотанковых пушек, снарядов с самонормализующейся головкой и кумулятивов.В-третьих, дизельный двигатель.К достоинствам дизеля относятся низкий расход топлива (соответственно — больший запас хода), большой крутящий момент на низких оборотах (что особенно важно для танков и тягачей), больший ресурс, ровная тяга. Главное в советских условиях — возможность работы на низкокачественном топливе (газойле), которое производилось технически отсталыми советскими НПЗ. Считается также, что дизельное топливо менее пожароопасно, однако это не совсем так — дизель трудно зажечь в процессе эксплуатации, но при попадании снаряда газойль горит, а его пары взрываются. В случае повреждения танка с бензиновым двигателем вероятность пожара, по статистике, была выше примерно на 5%.Главный недостаток дизеля — относительная дороговизна. Даже в случае с современными автомобильными моторами дизель на 15-30% дороже. А в случае с В-2 мы имеем дело с авиационным двигателем, на который шел дорогой и дефицитный алюминий. Дизель более требователен к смазке и фильтрации воздуха, нуждается в более квалифицированном обслуживании.В-четвёртых, широкие гусеницы, обеспечивавшие высокую проходимость.К 22 июня было выпущено несколько более 1100 танков Т-34, однако подготовленных экипажей и ремонтников для них практически не было. Подавляющее большинство машин находилось на хранении (чтобы не тратить ресурс) или в учебных частях.Это не говоря о том, что в приграничных механизированных корпусах, например, практически не было 76 мм бронебойных снарядов.Немцы обратили внимание на Т-34 в октябре 1941 года, когда Гейнц Гудериан вдруг заявил о решающем превосходстве Т-34. Но в конкретной ситуации под Мценском дело было не в характеристиках танков, а в том, что Михаил Катуков грамотно использовал тактику засад, в то время как немецкие командиры за время блицкрига обленились и не организовали боевого охранения.В 1940 году в результате испытаний серийных танков Т-34 на Научно-исследовательском бронетанковом полигоне были сделаны следующие выводы:"Танк Т-34 не удовлетворяет современным требованиям к данному классу танков по следующим причинам: огневая мощь не могла быть использована полностью вследствие непригодности приборов наблюдения, дефектов установки вооружения и оптики, тесноты боевого отделения и неудобства пользования боеукладкой (следствие стремления подогнать танк к габаритам лёгкого. — Авт.); при достаточном запасе мощности дизеля максимальные скорости, динамическая характеристика танка подобраны неудачно, что снижает скоростные показатели и проходимость машины; тактическое использование танка в отрыве от ремонтных баз невозможно вследствие ненадёжности основных узлов — главного фрикциона и ходовой части".В плане обзорности Т-34 первых серий, с башней-"пилоткой", были настоящей катастрофой. Из-за тесноты башни пользоваться большей частью приборов наблюдения (в том числе командирской панорамой) было просто невозможно. Особенно когда экипаж "утрамбовывался" в танк в зимней одежде. Командир, как правило, вёл наблюдение через орудийный прицел, который просто не был для этого предназначен.Экипаж в составе 4-х человек предполагал, что командир, помимо своих функций, выполнял ещё и функции наводчика орудия. Естественно, в это время у него не было возможности наблюдать за полем боя. На практике это оборачивалось плохой связью внутри танкового подразделения, индивидуальными действиями танков. Только на Т-34-85 экипаж был увеличен до пяти человек, что позволило освободить командира от дополнительных обязанностей.Справедливости ради надо сказать, что советские танки в этом отношении были лучше, чем, например, французские — с одноместной башней. Но на немецких средних танках экипаж с самого начала войны составлял пять человек, и имелась командирская башенка. Говорить о превосходстве немецких оптических приборов я даже не буду.Т-34 было очень тяжело управлять. Переключение несинхронизированной КПП требовало от мехвода лошадиной силы и большой точности — нередко включалось сразу две скорости и коробку заклинивало. В реальности чаще всего использовалась одна, максимум две скорости. Все эти проблемы были решены только в 1943-44 годах, но автор даже от людей, которые водили Т-34-85М после войны, слышал жалобы на тугое переключение передач и проблемы с главным фрикционом.Танк даже пытались снять с производства, а заводу дважды давалось задание на разработку новой машины (Т-34М в 1940 и Т-43 в 1941). До этого, однако, не дошло – увеличение выпуска основной модели было важнее модернизации.Танк оказался очень удачным, прежде всего в технологическом смысле. Этих танков было выпущено свыше 35 тысяч (не учитывая техники на его базе и Т-35-85, который был во многом уже другой машиной).

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