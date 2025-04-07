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Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином

Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином - 07.04.2025 Украина.ру

Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином

В результате наступления Красной Армии зимой 1945 года, в Восточной Пруссии немецкие войска были рассечены на три группировки – на Земландском полуострове, в районе Кенигсберга и в районе к юго-западу от Кенигсберга. Командующий 3-м Белорусским фронтом Александр Михайлович Василевский* решил ликвидировать группировки врага по отдельности

2025-04-07T16:00

2025-04-07T16:00

2025-04-07T16:00

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Не стали исключением дивизии противника у Кёнигсберга. Сам Кёнигсберг был оплотом прусского милитаризма, имел множество укреплений, и поэтому его штурм был очень сложной задачей.Немцы не планировали сдавать город без боя и приготовились к длительной обороне. С учетом семи батальонов фольксштурма, гарнизон Кенигсберга насчитывал 60-70 тысяч человек (в некоторых источниках даются оценки до 130 тыс. чел.), до 4 000 орудий и минометов, более 100 танков и САУ, 170 самолетов. Город опоясали три кольца обороны. В первом, кроме минных полей, траншей, противотанкового рва и прочего, имелись 15 фортов постройки 80-х годов XIX века, каждый из которых располагал 12-15 орудиями и гарнизонами численностью до 200 человек. Второе кольцо проходило по окраинам города, включало каменные здания и баррикады. Третье кольцо проходило по центру города и состояло из 9 бастионов, башен и равелинов. В городе имелись многочисленные военные арсеналы и склады.Войска 3-го Белорусского фронта, которые приготовились к штурму города, насчитывали 137 000 солдат и офицеров (по другим данным –106 000), 538 – 655 танков и САУ, 5200 орудий и минометов, 2170 – 2444 самолета. Непосредственно для штурма города выделили 434 танка и САУ – 126 Т-34-85, 75 ИСУ-152, 84 ИСУ-122 и 149 СУ-76. В бронетанковых войсках не было тяжелых танков ИС-2, и большинство составляли САУ. На участке наступления 43-й армии удалось собрать до 27 танков и САУ на 1 км фронта.Советское командование изучило систему обороны города на основе данных авиаразведки, карт, которые имелись под рукой. Был создан даже детальный макет Кенигсберга.Сформировали 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы (пехота, инженеры, орудия и бронетехника), которые отрабатывали штурм фортификаций на ранее захваченных ДОТах и прочих конструкциях. Для штурма форпоста выделили 7 отдельных огнемётных батальонов, 3 батальона химической защиты, роту фугасных огнемётов, 5 отдельных рот ранцевых огнемётов.Согласно плану штурма города, 43-я армия и правый фланг 50-й армии наносили удар по городу с северо-запада и севера, 11-я гв. армия наступала с юга. На 3-й день операции советские войска должны были выйти к реке Прегель. 39-я армия должна была выйти к заливу Фришес-Хафф, перерезав коммуникации гарнизона Кёнигсберга с остальными силами оперативной группы "Земланд".2-я гв. армия и 5-я армия наносили вспомогательные удары на земландском направлении, на Норгау и Блюдау.4 дня накануне штурма советские войска громили оборону противника, нанося удары по обнаруженным огневым точкам и фортификациям, порту Пиллау. Для разрушения фортов использовались, среди прочего, 305-мм гаубицы Бр-18 и 280-мм мортиры Бр-5. Советская авиация получила приказ не пропустить в город резервы противника и, в тоже время, не дать немцам эвакуироваться из Кенигсберга. Стоит отметить тот факт, что ещё в августе 1944 года город подвергся массированным ударам британских ВВС, которые активно использовали и зажигательные боеприпасы. В результате ударов, в центральной части города было уничтожено свыше 40% застройки, тысячи гражданских погибли, более 100 000 лишились жилья.Штурм города начался 6 апреля, после мощнейшей артподготовки. Расчеты орудий и минометов сначала сбили слой земли с фортов и ДОТов, а затем начали разрушать сами конструкции. Советские войска преодолели первое кольцо обороны, но темп их продвижения был невысоким, поскольку из-за плохих погодных условий авиация до 14:00 произвела лишь 274 вылета. Немецкие войска оказывали ожесточённое сопротивление.В полосе 11-й гв. армии оборону занимала 69-я пехотная дивизия, усиленная тремя пехотными полками, отдельными батальонами и прочими подразделениями – до 40 000 военнослужащих, 700 орудий и минометов, 42 танка и САУ. На южном участке немцы имели 4 мощных форта (№12 "Эйленбург", №11 "Денхофф"**, №10 "Конитц" и №8 "Король Фридрих I"), 58 ДОТов и ДЗОтов, 5 опорных пунктов из крепких зданий.83-я стрелковая дивизия 11-й гв. армии вела тяжёлые бои за форт №10. Советские войска подобрались к форту на дистанцию 150-200 метров – один полк блокировал форт, а два других ворвались в Авайден и заняли его южную часть. 1-я и 31-я гв. стрелковые дивизии вели ожесточенные бои за Понарт, где у немцев были вкопанные танки и САУ, замаскированные противотанковые орудия, поскольку немецкое командование ожидало главного удара именно на участке 11-й гв. армии.Очень трудным было наступление полков 84-й гв. стрелковой дивизии, которая совместно с 338-м гв. тяжелым самоходным артполком продвигалась к Праппельну. Сначала штурмовые подразделения были остановлены фортом №8 – дивизионная артиллерия не могла выбить противника из укреплений. Тогда форт блокировали два стрелковых батальона, на него обрушила огонь артиллерия больших калибров, а остальные части дивизии устремились дальше. Войска 84-й дивизии перегруппировались и смогли ворваться в южную часть Праппельна. Немцы пытались их остановить, бросив в контратаку батальон фольксштурма и несколько самоходок, но их попытки отбросить части Красной Армии не увенчались успехом. Войска 11-й гв. армии приступили к штурму второго кольца обороны города. Немцы вынуждены были ввести в бой все тактические резервы.Командование 11-й гв. армии решило ввести в бой дивизии второго эшелона стрелковых корпусов, которые изначально вводить в бой в первый день наступления не планировалось. Таким образом, во второй половине 6 апреля в бой ввели 5-ю и 18-ю гв. стрелковые дивизии. Обстановка для советских войск изменилась в лучшую сторону после того, как погода улучшилась и стали более активно действовать ВВС. Ил-2 наносили удары по отдельным огневым точкам противника. Подразделения 31-й гв. стрелковой дивизии выбили противника из южной части Понарта. Большую помощь стрелковым частям оказали тяжелые САУ, которые пробивали толстые стены домов, в которых находился противник, а часть домов вовсе снесли. К концу дня 11-я гв. армия продвинулась до 4 километров, очистила от противника 43 квартала пригородов и самого города.39-я армия перехватила железную дорогу Кёнигсберг – Пиллау. Войска 43-й армии захватили форт №5 и окружили форт №5а, выбили немцев из Шарлоттенбурга. 43-я армия также прорвалась в Кенигсберг, очистила 20 кварталов, а 50-я армия выбила врага из 40 кварталов, захватила форт №2. Чтобы избежать полного окружения города, немецкое командование решило задействовать против 39-й армии войска 5-й танковой армии, перебросило войска с Земландского полуострова. Немцы ошибочно предполагали, что главный удар наносят 43-я и 50-я армии.Ночью с 6 на 7 апреля бои продолжались – советские войска штурмовали форты №8 и №10. К средине 7 апреля оба форта были захвачены. Штурмовые отряды 31-й гв. стрелковой дивизии захватили железнодорожный мост через р. Беек. Немцы перебросили на южное направление 2 полицейских полка и несколько батальонов фольксштурма. 7 апреля 11-я гв. армия вела бои на линии Понарт – Прегель, 43-я армия наступала на Амалиенау, а 2-я гв. и 5-я армии начали штурм немецких позиций на земландском направлении.Крупные группы бомбардировщиков наносили удары по узлам сопротивления противника в северо-западной и западной частях Кенигсберга, в секторах наступления 39-й и 43-й армий. Практически на всех направлениях продвижение советских войск было успешным. 83-я гв. стрелковая дивизия захватила Шенфлис, южную часть Зелигенфельда, а 26-я стрелковая дивизия штурмовала Розенау. Полки 31-й гв. стрелковой дивизии полностью заняли Понарт, вышли к р. Беек. Таким образом, советские войска прорвали второе кольцо вражеской обороны. Сопротивление немцев усилилось. В районе Розенау противник, бросив в бой резервы, несколько танков и САУ, потеснил войска 1-й и 26-й гв. стрелковых дивизий.7 апреля в штурме Кенигсберга отличилась советская авиация, которая нанесла массированные удары по центру города – 516 машин (330 Ил-4) сбросили 550 тонн бомб. Всего же 7 апреля советская авиация сбросила 1658 тонн бомб. Удары советских войск практически полностью разрушили систему связи немцев. Войска 11-й гв. армии 7 апреля преодолели до 3,5 км.Красноармейцы захватили 3 форта, 7 железобетонных убежищ, 5 ДОТов, до 45 укрепленных пунктов, главную сортировочную железнодорожную станцию, 10 промышленных предприятий. Несмотря на большие успехи, войска 11-й гв. армии не смогли форсировать Прегель и соединится с дивизиями 43-й армии. Последняя 7 апреля продвинулась на чуть более километра вглубь вражеской обороны, захватила форт №15а, выбила врага из 15 кварталов. 50-я армия преодолела около 1,5 км, очистила 15 кварталов. Несмотря на то, что 43-я и 50-я армии продвигались медленно, они сковали все резервы противника, не позволили немцам укрепить участок, где наносила удары 11-я гв. армия.После двух дней штурма, ситуация переломилась полностью в пользу Красной Армии. Оставшийся в руках противника плацдарм полностью простреливался советской артиллерией. Комендант гарнизона Кёнигсберга, генерал пехоты Отто Ляш предлагал эвакуировать остатки гарнизона на Земландский полуостров. Но Гитлер решительно запретил такие действия.8 апреля положение гарнизона города ещё больше ухудшилось – войска 11-й гв. армии форсировали реку Прегель и соединились с 43-й армией. Среди советских танковых частей, которые штурмовали Кенигсберг, была и 159-я танковая бригада, носившая название "Лембиту"***, вооруженная Т-34-85, выпущенными на средства освобожденных от нацистской оккупации жителей Эстонской ССР.8 апреля танкисты выбивали противника, который занял позиции в Ашман-парке, прорвались на стадион, который немцы использовали как мини-аэродром. Танкисты действовали при поддержке всего лишь нескольких штурмовых групп, поскольку пехота понесла большие потери.В боях 8 апреля отличился экипаж ИСУ-152 лейтенанта Бориса Богатского из состава 260-го гв. танкового полка прорыва. Экипаж Богатского и ещё одна САУ лейтенанта Иванова подошли к мосту через реку и уничтожила несколько огневых точек. Экипажи самоходок, под обстрелами противника обследовал мост, перерезав провода, ведущие к зарядам – немцы заминировали конструкцию. Самоходки преодолели мост, но немцы открыли огонь – один из снарядов попал в заряд и мост был сильно поврежден. Две ИСУ-152 фактически оказались в окружении. Экипажи самоходок не только отразили атаки, но и прикрывали огнем пехоту, которая форсировала реку. Самоходка Богатского была подбита, мехвод погиб. Раненый командир экипажа совместно с другими самоходчиками продолжал вести огонь из стрелкового оружия. При захвате моста ИСУ-152 лейтенанта Богатского уничтожила 3 ДЗОТа, 4 пто, 3 пулеметных точки, много пехоты. Лейтенанта представили к званию Героя Советского Союза, но впоследствии он был награжден только орденом Красного Знамени.На участке 43-й армии вместе с пехотой 8 апреля в город ворвались подразделения 153-й танковой бригады, а именно 5 Т-34. Экипажи продвигались к центру Кёнигсберга. Старший лейтенант Сучков разделил свои пять танков на две пары, каждая из которых поддерживала наступление стрелкового батальона 84-го стрелкового полка. Пехотинцы указывали экипажам цели, и те уничтожали живую силу врага и огневые точки. Немцы пытались остановить Т-34, выкатывали из укрытий и дворов прямо на улицы орудия. Пехотинцы разобрали одну из баррикад и засыпали её содержимым участок противотанкового рва, позволив танкам преодолеть препятствие.Далее группу советских войск атаковали более 100 немцев, среди которых были и фаустники, но танкисты совместно с пехотинцами отразили атаку. Две "тридцатьчетверки" попали под огонь противотанковых орудий. Командир одной из них, лейтенант Николай Кузминский повёл свой танк по соседней улице и зашёл к расчетам орудий с фланга – огнём орудия и пулемётов экипаж разбил одно орудие и перебил его расчёт, а расчёты двух других орудий попросту разбежались. Впоследствии Кузьминского наградили орденом Отечественной войны I степени.Ещё 2 Т-34 с десантом прорвались к железной дороге, подбили 2 САУ. Далее 5 Т-34 снова соединились и с пехотинцами устремились к реке. Выйдя к Прегелю, советские войска заняли оборону, ожидая контратаки – Т-34 взяли под прицел перекрестки дорог, пехотинцы спрятались в зданиях и за танками, защищая последние от атак фаустников. Вскоре последовали две контратаки – немцы бросили в бой несколько танков и САУ при поддержке 5 – 7 орудий. Советские экипажи подбили 2 танка, рассеяли пехоту и удержали позиции. В итоге, не потеряв ни одной машины, 5 Т-34 уничтожили/захватили 8 орудий, подбили 2 танка и 2 САУ. Уничтожили несколько десятков пехотинцев. Лейтенант Сучков за эти бои был награжден орденом Красного Знамени.9 апреля генерал Ляш, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, решил сложить оружие и отдал своим войскам соответствующий приказ в 22:45.В боях за Кенигсберг, с 6 по 9 апреля 1945 года немецкие войска потеряли более 22 000 убитыми (по другим данным 42000) еще около 45 000 попали в плен, более 3600 орудий и минометов, более 120 самолетов. Согласно советским документам, было уничтожено 103 танка и САУ, из которых 63 танка и САУ записали на свой счет воины 11-й гв. армии. Падение Кенигсберга повлекло за собой захват важной базы ВМС Пиллау, разгром земландской группировки противника, основных сил восточно-прусской группировки.Потери советских войск составили 9230 убитыми и более 34 000 ранеными. Согласно советским документам, при штурме города было безвозвратно потеряно 13 танков и 29 САУ (5 танков и 16 САУ) из состава 11-й гв. армии. Такие незначительные потери стали результатом хорошей планировки, грамотного использования штурмовых групп, авиации и артиллерии. Большую роль в разгроме вражеского гарнизона сыграла самоходная артиллерия. Например, экипажи 348-го гв. тяжелого самоходного артполка (ИСУ-122), которые действовали в составе 11-й гв. армии, уничтожил 18 танков и САУ, 22 орудия разного калибра, 27 огневых точек, 7 ДОТов, 24 ДЗОТа, 15 укреплённых домов, содействовали в захвате двух фортов.* Уже после завершения операции, 26 апреля, его сменил Иван Христофорович Баграмян. – Ред.** "Денхофф" капитулировал без боя, потому и уцелел. В 2014 году передан из Минобороны в муниципальное подчинение, используется как общественное пространство – тут размещены магазины, клубы, музей и т.п. – Ред.*** Национальный герой Эстонии, возглавивший сопротивление племён эстов крестоносцам в XIII веке.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, 1945, великая отечественная война, калининград, красная армия, ввс, 80 лет победы