Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский - 07.04.2025 Украина.ру
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Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский
Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский - 07.04.2025 Украина.ру
Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале высказал мнение, что из ВСУ могли дезертировать около 250 тысяч человек
2025-04-07T07:53
2025-04-07T07:53
новости
украина
харьковская область
александр дубинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский.По его оценкам, с учетом 250 тысяч дезертиров и "примерно такого же" количества пропавших без вести фактически в ВСУ сейчас служат от 250 до 300 тысяч человек.Депутат полагает, что при такой численности военных ВСУ до осени ждет обвал фронта.Подробнее о дезертирстве - в материале Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах на сайте Украина.ру.
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новости, украина, харьковская область, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Харьковская область, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский

07:53 07.04.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале высказал мнение, что из ВСУ могли дезертировать около 250 тысяч человек
"Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский.
По его оценкам, с учетом 250 тысяч дезертиров и "примерно такого же" количества пропавших без вести фактически в ВСУ сейчас служат от 250 до 300 тысяч человек.
Депутат полагает, что при такой численности военных ВСУ до осени ждет обвал фронта.

"(Владимир - ред.) Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена", - заверил Дубинский.

Подробнее о дезертирстве - в материале Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаХарьковская областьАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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