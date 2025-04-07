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Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский

Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский - 07.04.2025 Украина.ру

Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале высказал мнение, что из ВСУ могли дезертировать около 250 тысяч человек

2025-04-07T07:53

2025-04-07T07:53

2025-04-07T07:53

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верховная рада

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"Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский.По его оценкам, с учетом 250 тысяч дезертиров и "примерно такого же" количества пропавших без вести фактически в ВСУ сейчас служат от 250 до 300 тысяч человек.Депутат полагает, что при такой численности военных ВСУ до осени ждет обвал фронта.Подробнее о дезертирстве - в материале Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьковская область, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада