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Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ - 07.04.2025 Украина.ру
Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
Бюро экономической безопасности Украины подозревает директора коммунального предприятия Днепровского (Днепропетровского) городского совета в растрате государственного имущества при закупках техники для армии. Об этом 7 апреля сообщило БЭБУ.
2025-04-07T14:42
2025-04-07T14:42
2025-04-07T14:42
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Следствием установлено, что должностное лицо заключило договоры по значительно завышенным ценам и без применения открытых торгов за средства, выделенные в рамках программы по содействию территориальной обороне города Днепра (Днепропетровска) на 2022-2026 годы.За поставку со счетов горсовета было перечислено почти 12,3 млн. грн ($296 тыс).Чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Нацполиции Украины, а процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.Незадолго до этого Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки Накануне в сети обсуждали, как ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепр, днепропетровск, вооруженные силы украины, нацполиция, тероборона, всу, коррупция, криминал, уголовное дело, сво
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, тероборона, ВСУ, коррупция, криминал, уголовное дело, СВО
Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
Бюро экономической безопасности Украины подозревает директора коммунального предприятия Днепровского (Днепропетровского) городского совета в растрате государственного имущества при закупках техники для армии. Об этом 7 апреля сообщило БЭБУ.
Следствием установлено, что должностное лицо заключило договоры по значительно завышенным ценам и без применения открытых торгов за средства, выделенные в рамках программы по содействию территориальной обороне города Днепра (Днепропетровска) на 2022-2026 годы.
"Общая стоимость закупки квадроциклов для нужд сил обороны составила около 274 тыс. евро. В дальнейшем коммунальное предприятие получило 33 квадроцикла согласно подписанному контракту", - сказано в официальном сообщении.
За поставку со счетов горсовета было перечислено почти 12,3 млн. грн ($296 тыс).
"При этом, согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы, стоимость товара была завышена более чем на 4,4 млн грн от рыночной", - отметили в БЭБ.
Чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Нацполиции Украины
, а процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.