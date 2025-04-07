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Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ

Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ - 07.04.2025 Украина.ру

Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ

Бюро экономической безопасности Украины подозревает директора коммунального предприятия Днепровского (Днепропетровского) городского совета в растрате государственного имущества при закупках техники для армии. Об этом 7 апреля сообщило БЭБУ.

2025-04-07T14:42

2025-04-07T14:42

2025-04-07T14:42

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Следствием установлено, что должностное лицо заключило договоры по значительно завышенным ценам и без применения открытых торгов за средства, выделенные в рамках программы по содействию территориальной обороне города Днепра (Днепропетровска) на 2022-2026 годы.За поставку со счетов горсовета было перечислено почти 12,3 млн. грн ($296 тыс).Чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Нацполиции Украины, а процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.Незадолго до этого Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки Накануне в сети обсуждали, как ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы

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новости, украина, днепр, днепропетровск, вооруженные силы украины, нацполиция, тероборона, всу, коррупция, криминал, уголовное дело, сво