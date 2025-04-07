https://ukraina.ru/20250407/1062331010.html

Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине

Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине - 07.04.2025 Украина.ру

Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе ассамблеи Межпарламентского союза выразил надежду, что переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат

2025-04-07T09:35

2025-04-07T09:35

2025-04-07T10:09

новости

украина

шавкат мирзиёев

узбекистан

ташкент

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101746/23/1017462336_0:27:3064:1751_1920x0_80_0_0_6dd14524b1a994b2f7a448a3f8f087db.jpg.webp

"Надеемся, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат", - сказал Мирзиёев.Он подчеркнул, что республика является твердым сторонником разрешения любых конфликтов и противоречий исключительно путем дипломатии и мирных переговоров.По его оценке, конфликты в разных регионах планеты представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и безопасности.В Ташкенте 5-9 апреля проводится 150-я ассамблея Межпарламентского союза.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

украина

узбекистан

ташкент

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, шавкат мирзиёев, узбекистан, ташкент, владимир путин