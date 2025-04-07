Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине
09:35 07.04.2025 (обновлено: 10:09 07.04.2025)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе ассамблеи Межпарламентского союза выразил надежду, что переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат
"Надеемся, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат", - сказал Мирзиёев.
Он подчеркнул, что республика является твердым сторонником разрешения любых конфликтов и противоречий исключительно путем дипломатии и мирных переговоров.
По его оценке, конфликты в разных регионах планеты представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и безопасности.
"Мы считаем важным находить решения наиболее острых проблем на основе общепризнанных норм международного права, устава и резолюций Организации Объединенных Наций", - добавил Мирзиёев.
В Ташкенте 5-9 апреля проводится 150-я ассамблея Межпарламентского союза.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.