Прошлые боевые действия истощили экономику Украины, потери территориальные приличные, а Россия еще не вступила в войну, напоминает Александр Гриценко, руководитель Интернационального союза писателей

— Александр, как вы считаете, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации, при условии что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы или отношения США — РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом положении улучшение отношений невозможно?

— По-моему, тут вообще дело не в Крыме или в «Северном потоке — 2». Все гораздо проще. Россия — убийца гегемонии США в мире. Байден что-то такое хотел сказать, но из-за старости хватило сил только поддакнуть невнятно. Так вот. Тех, кто лишил значимости и финансовых выгод, — их не прощают.

Поэтому мы враги навсегда. Меня радует каждый раз, когда перед или после избрания очередного президента США аналитики рассыпаются в мелких пророчествах о том, что этот-то уж точно наладит отношения с Россией до идеала прямо!

Пора понять: нет у нас групп влияния в США и, кто бы ни пришел к власти, он и его окружение нас считают врагами. И мы должны исходить из этого. Когда-то давно Эдуард Лимонов сказал: «Какая мне разница, хороший ли тот или иной человек, любит ли он маму и животных, если он мой враг?»

Я до сих пор не считаю это высказывание истиной, но знаете, когда это произнес харизматичный человек, то волей-неволей начинаешь задумываться и симпатизировать. Особенно начинаешь вспоминать о таком, когда условия обостряются.

Тут на что можно надеяться: насколько мы улучшим и возродим потерянные механизмы переговоров с США, чтобы сдерживать и сглаживать. И есть еще надежда на Европу, что потери выгоды заставят их переосмыслить действительность и хотя бы чуть сместиться ближе к нам.

- США, как мы видим, постоянно в последнее время подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооруженному столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто в большей степени не заинтересован в нем — Украина или Россия? Почему?

— Ну смотрите: прошлые боевые действия истощили экономику Украины, потери территориальные приличные, а Россия еще не вступила в войну. Я часто бываю на Донбассе и знаю, что там ждут необдуманных действий Украины, чтобы как минимум дойти до Киева.

Не уверен, что это хорошая идея, если говорить о спокойствии в мире, но если людей вынудят, и они это сделают. Хотя проиграют от этого все, если по большому счету. США надеются выиграть. Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко

- Очевидно, что любой российско-украинский конфликт в перспективе ведет Украину к саморазрушению — и по внутриполитическим причинам (значительная часть населения юго-востока поддержит в таком конфликте скорее Россию, чем украинскую власть), и по чисто внешнеполитическим: Европа вряд ли поддержит агрессивность украинского режима. Почему при очевидности такого сценария Украина продолжает вести себя агрессивно, создавая все новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?

— Я не считаю, что президент Зеленский — умный, более того, мне он кажется недалеким, но хитрым. А хитрость, как известно, — ум глупых. Он должен всячески поддерживать самые радикальные силы США, если хочет балансировать у власти. Зачем он нужен, если все будет хорошо?

Это касается не только президента Украины, но и его окружения. А погибать будут простые люди. Вообще это самое мерзкое, что может быть. Поэтому, кстати, меня сильно задевают военные корреспонденты, которые видят себя на войне, а не войну и общечеловеческую трагедию.

С девяностых появился ряд авторов — как бы патриотов России, с которыми и врагов не нужно. Я думаю написать колонку в «Литгазете», где проведу сравнительный анализ материалов прекрасного военкора Дмитрия Стешина и самовлюбленного автора текстов Дарьи Асламовой.

Если первый четко и зримо, до дрожи души описывает реальность войны, то вторая паясничает, как Зеленский. Она пишет только о себе, красуется. Панибратски пишет о людях, которых видит в первый раз, выставляет их дураками.

Например, в материале «АиФ» «Я еврей, друг татарин, а в Донбассе мы русские» она пишет, что ее новый друг Саша Кофман — человек очень горячий и колоритный, что он говорит: «Донбасс сейчас — сердце России, а не ваша Москва». Вот это подстава, с моей точки зрения. Как-то вы мне задавали вопрос, в прошлых моих интервью на «Украине.ру». Вам казалось, что многие русские считают донбассцев «хохлами», и вы спрашивали «почему» и «доколе»?

Я ответил, что это в сердцах сказано и близкие родственники ругаются и даже могут сказать: «Чтобы ты сдох!», но это совсем не значит, что кто-то кому-то желает смерти. Действительно, есть русские, которые понимают значимость Донбасса, и что мы одна нация, но считают, что слишком много внимания уделяется теме, а еще они считают, что туда утекают их налоги.

Так вот, я уверен, что Асламова неточно процитировала Кофмана, он умный человек и не мог так сказать для прессы, или она акцент не так поставила, в итоге получился материал, который сеет рознь.

И в том же тексте она пишет о людях с линии фронта, мирных жителях из села Минеральное. Они ей закатки пытаются дать, сало, она отказывается, у них всего много, они говорят, что в Москве, наверно, есть нечего. В общем, жируют люди на линии фронта.

Я теперь не знаю, как мне после такого материала собирать гуманитарную помощь. И так много проблем с этим. Я понимаю, что Асламова не со зла, просто ее капли таланта не хватает по-настоящему осмыслить и осветить проблему. Но уж совсем я не могу понять ее интервью с Пушилиным, где она называет доктрину «Русский Донбасс» красивым, длинным и бесполезным документом.

На мой взгляд, это, наоборот, документ-прорыв. Люди воюют семь лет, и только сейчас начала формироваться программа будущего. Да, это первый шаг, но без него невозможно все остальное.

По-моему, называть такой документ ненужным — это бесчувственность, бессердечность. А уж ее фото с мест боевых действий, где она накрашена и гламурна, так она иллюстрирует почти все свои репортажи, или фототочка ручки в перчатке без пальцев, где виден аккуратный алый макияж, как в материале «АиФ» «Лепестки роз под обстрелом», — это вообще за гранью добра и зла. Люди погибают, а девушка красуется. Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Я думаю, что она так не со зла, но подобные поверхностные материалы помогают врагу в информационной войне. После них хочется плеваться и сказать: «Что там у вас происходит?!». Так что и у нас своих «Зеленских» достаточно.

- Зеленский пришел в политику как голубь мира, но очень быстро эволюционировал в коршуна, поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Если откинуть жесткий контроль со стороны США, была ли у Зеленского альтернатива создать иной внешнеполитический фон?

— Конечно, нет. Какой из него политик? Он играет роль, красуется. Я смеялся в голос, когда смотрел видео, где он рассказывал еще в самом начале пандемии о том, что хотел бы заразиться коронавирусом, но ему жалко семью. Выглядел как глупый подросток. Герой с дырой. И такой человек пришел управлять государством, а главное — его выбрали. Зеленский говорил то, что ему вкладывали в пустую голову.

Предвыборную программу вообще редко выполняют, и с этим нужно что-то делать во всем мире. Зеленского двигали определенные олигархические круги, они понимали, что нужно пообещать Украине мир, чтобы победить, но собирались править только так, как выгодно, а не так, как полезно народу.

- Многие эксперты, хорошо знающие украинскую политическую парадигму изнутри, отмечают самоубийственные тенденции во внешней и внутренней политике страны в годы независимости (после 1991 года). Если вы с этим утверждением согласны, почему так происходит? Если не согласны, объясните, почему Украина деградирует экономически, социально и политически, имея при этом в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал? Есть ли в этой деградации вина России?

— А тут замкнутый круг, потому что на Украине национальную идею используют конкурирующие элиты. Одни говорят: «Украина как-то еще сильно под влиянием России! Ее нужно освободить!». Совершается очередная революция, передел бизнеса и так далее.

Потом приходят другие, часто под тем же лозунгом. И эти еще больше «освобождают». Потом — следующие. Под антироссийскими лозунгами борются элиты, а люди нищают. Если бы грамотно выстраивали отношения со всеми партнерами: и с Европой, и с Россией, — жили бы как в Словении, сыто и богато.